https://1prime.ru/20260917/analitiki-873398211.html

Аналитики рассказали, чем грозит сделка "Самолета" и Сбербанка

Аналитики рассказали, чем грозит сделка "Самолета" и Сбербанка - 17.09.2026, ПРАЙМ

Аналитики рассказали, чем грозит сделка "Самолета" и Сбербанка

Положительный сценарий сделки между "Самолетом" и Сбербанком предполагает конвертацию части долга застройщика в акционерный капитал с улучшением кредитных... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T17:45+0300

2026-09-17T17:45+0300

2026-09-17T17:45+0300

финансы

бизнес

банки

сбербанк

"бкс мир инвестиций"

риком-траст

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873398211.jpg?1789656305

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Положительный сценарий сделки между "Самолетом" и Сбербанком предполагает конвертацию части долга застройщика в акционерный капитал с улучшением кредитных условий, а негативный грозит размытием текущих долей акционеров, заявили опрошенные РИА Недвижимость аналитики фондового рынка. Ранее газета "Коммерсант" написала, что Сбербанк как крупнейший кредитор "Самолета" может получить в управление часть бизнеса девелопера. Это может произойти в рамках реструктуризации займов компании перед кредитором. Сейчас условия сделки находятся на стадии обсуждения. "Без знания условий потенциальной реструктуризации оценить ее влияние на текущих акционеров не представляется возможным. Она может обернуться как в положительную, так и в отрицательную сторону. Например, позитивный вариант мог бы предполагать простую конвертацию части долга компании в акционерный капитал или значительное улучшение условий кредитов (снижение ставок и пролонгация сроков погашения) без дополнительных условий для акционеров. Негативный вариант – реструктуризация с крайне сильным размытием текущих долей акционеров", – сказал старший аналитик финансовой группы "БКС Мир инвестиций" Артем Перминов. Гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости "Флип" Евгений Шавнев полагает, что стороны будут искать оптимальный вариант, чтобы не получить социальный взрыв в виде обманутых дольщиков. При этом он обратил внимание, что для банка это непрофильный строительный бизнес. "Для стоимости акций продление сроков выплат, снижение процентной ставки, предоставление в залог активов бенефициаров выглядят как нейтрально‑умеренно негативный сценарий. Сам долг никуда не исчезнет, а его обслуживание может даже стать дороже, хотя риск банкротства удастся купировать. В краткосрочной перспективе это даст определенное облегчение, но в долгосрочной неопределенность сохранится", – считает старший аналитик инвесткомпании "Риком-Траст" Валерия Попова. Среди других возможных вариантов она назвала вхождение Сбербанка в капитал дочерних компаний "Самолета", что для девелопера фактически означает уход части прибыли и отсутствие реструктуризации в принципе. Для держателей акций "Самолета" последний сценарий самый неблагоприятный, так как в этом случае риск дефолта крайне высок, объяснила Попова. Аналитик финансовой группы "Финам" Кристина Гудым считает высокой вероятность как конвертации долга, так и передачи активов девелопера в управление банку. Ситуация с "Самолетом", по ее мнению, остается сложной: компания несет существенную долговую нагрузку, значительная часть которой была накоплена в периоды агрессивного роста и масштабных инвестиций. Обслуживать ее становится все сложнее в условиях снижения спроса, высокой ключевой ставки и ограниченного доступа к рыночной ипотеке. Согласно прогнозу "БКС Мир инвестиций", "Самолет" может вернуться к ежегодным продажам свыше 1 миллиона квадратных метров жилья только в 2028 году. По оценке компании, выручка девелопера в текущем году может сократиться до уровня чуть выше 300 миллиардов рублей, а чистый убыток составить 27 миллиардов рублей. При этом Перминов допустил, что в прибыль группа выйдет только в 2029 году. "Скорее всего, акции "Самолета" будут падать при любом сценарии, однако уровень этого падения будет зависеть от итогового решения сторон. Доверие и интерес акционеров восстановятся лишь после стабилизации ситуации, что, учитывая текущий уровень турбулентности, возможно лишь в перспективе года-двух лет в лучшем случае, поскольку такие процессы не происходят в моменте", – сказал Шавнев, уточнив, что если для инвесторов ситуация имеет более негативную окраску, то для дольщиков переход части активов девелопера к банку сокращает шансы столкнуться с задержками сроков передачи домов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, банки, сбербанк, "бкс мир инвестиций", риком-траст