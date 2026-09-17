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В московских аэроэкспрессах зазвучали аудиосообщения от известных артистов - 17.09.2026, ПРАЙМ
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В московских аэроэкспрессах зазвучали аудиосообщения от известных артистов
В московских аэроэкспрессах зазвучали аудиосообщения от известных артистов - 17.09.2026, ПРАЙМ
В московских аэроэкспрессах зазвучали аудиосообщения от известных артистов
Аудиосообщения от известных актеров, певцов и телеведущих зазвучали в столичных аэроэкспрессах, пассажиров вдохновят на путешествия Сергей Безруков, Денис... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T09:32+0300
2026-09-17T09:32+0300
бизнес
россия
москва
аэроэкспресс
аэропорт шереметьево
аэропорт домодедово
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Аудиосообщения от известных актеров, певцов и телеведущих зазвучали в столичных аэроэкспрессах, пассажиров вдохновят на путешествия Сергей Безруков, Денис Дорохов и другие артисты, рассказали РИА Новости в "Аэроэкспрессе". "В поездах "Аэроэкспресса", следующих в аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и обратно, зазвучали аудиосообщения от известных актеров, телеведущих и музыкантов. До конца ноября по пути в аэропорты и в Москву пассажиров будут сопровождать специальные приветствия от Сергея Безрукова, Дениса Дорохова, Юлианны Карауловой, Ирены Понарошку и Анны Хилькевич", - рассказали в компании. Как указали там, российские звезды расскажут, что для них значат путешествия: новые впечатления, свобода, знакомство с собой и миром, радость открытий и возвращение домой. Аудиосообщения будут транслироваться при отправлении аэроэкспрессов с Белорусского и Павелецкого вокзалов и из аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово". "Кроме того, на официальных площадках "Аэроэкспресса" в социальных сетях будут опубликованы эксклюзивные подборки мест для путешествий по России и миру от некоторых участников проекта", - заключили в компании.
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бизнес, россия, москва, аэроэкспресс, аэропорт шереметьево, аэропорт домодедово
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Аэроэкспресс, аэропорт Шереметьево, аэропорт Домодедово
09:32 17.09.2026
 
В московских аэроэкспрессах зазвучали аудиосообщения от известных артистов

В столичных аэроэкспрессах зазвучали аудиосообщения от известных артистов

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Аудиосообщения от известных актеров, певцов и телеведущих зазвучали в столичных аэроэкспрессах, пассажиров вдохновят на путешествия Сергей Безруков, Денис Дорохов и другие артисты, рассказали РИА Новости в "Аэроэкспрессе".
"В поездах "Аэроэкспресса", следующих в аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и обратно, зазвучали аудиосообщения от известных актеров, телеведущих и музыкантов. До конца ноября по пути в аэропорты и в Москву пассажиров будут сопровождать специальные приветствия от Сергея Безрукова, Дениса Дорохова, Юлианны Карауловой, Ирены Понарошку и Анны Хилькевич", - рассказали в компании.
Как указали там, российские звезды расскажут, что для них значат путешествия: новые впечатления, свобода, знакомство с собой и миром, радость открытий и возвращение домой.
Аудиосообщения будут транслироваться при отправлении аэроэкспрессов с Белорусского и Павелецкого вокзалов и из аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово".
"Кроме того, на официальных площадках "Аэроэкспресса" в социальных сетях будут опубликованы эксклюзивные подборки мест для путешествий по России и миру от некоторых участников проекта", - заключили в компании.
 
БизнесРОССИЯМОСКВААэроэкспрессаэропорт Шереметьевоаэропорт Домодедово
 
 
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