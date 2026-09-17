https://1prime.ru/20260917/audiosoobschenija-873378096.html

В московских аэроэкспрессах зазвучали аудиосообщения от известных артистов

В московских аэроэкспрессах зазвучали аудиосообщения от известных артистов - 17.09.2026, ПРАЙМ

В московских аэроэкспрессах зазвучали аудиосообщения от известных артистов

Аудиосообщения от известных актеров, певцов и телеведущих зазвучали в столичных аэроэкспрессах, пассажиров вдохновят на путешествия Сергей Безруков, Денис... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T09:32+0300

2026-09-17T09:32+0300

2026-09-17T09:32+0300

бизнес

россия

москва

аэроэкспресс

аэропорт шереметьево

аэропорт домодедово

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873378096.jpg?1789626724

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Аудиосообщения от известных актеров, певцов и телеведущих зазвучали в столичных аэроэкспрессах, пассажиров вдохновят на путешествия Сергей Безруков, Денис Дорохов и другие артисты, рассказали РИА Новости в "Аэроэкспрессе". "В поездах "Аэроэкспресса", следующих в аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и обратно, зазвучали аудиосообщения от известных актеров, телеведущих и музыкантов. До конца ноября по пути в аэропорты и в Москву пассажиров будут сопровождать специальные приветствия от Сергея Безрукова, Дениса Дорохова, Юлианны Карауловой, Ирены Понарошку и Анны Хилькевич", - рассказали в компании. Как указали там, российские звезды расскажут, что для них значат путешествия: новые впечатления, свобода, знакомство с собой и миром, радость открытий и возвращение домой. Аудиосообщения будут транслироваться при отправлении аэроэкспрессов с Белорусского и Павелецкого вокзалов и из аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово". "Кроме того, на официальных площадках "Аэроэкспресса" в социальных сетях будут опубликованы эксклюзивные подборки мест для путешествий по России и миру от некоторых участников проекта", - заключили в компании.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, аэроэкспресс, аэропорт шереметьево, аэропорт домодедово