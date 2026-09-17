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Спрос на новые электромобили и гибриды в России вырос на 19,7%

Спрос на новые электромобили и гибриды в России вырос на 19,7% - 17.09.2026, ПРАЙМ

Спрос на новые электромобили и гибриды в России вырос на 19,7%

Спрос на новые электромобили и гибриды в России по итогам лета 2026 года вырос на 19,7% в годовом выражении, а средняя цена этих машин составила 7 миллионов... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T12:29+0300

2026-09-17T12:29+0300

2026-09-17T12:29+0300

бизнес

geely

gac

evolute

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Спрос на новые электромобили и гибриды в России по итогам лета 2026 года вырос на 19,7% в годовом выражении, а средняя цена этих машин составила 7 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Авито Авто". "По данным "Авито Авто", летом спрос на новые электромобили и гибриды вырос на 19,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя цена такого авто составила 7 миллионов рублей", - рассказали в компании. Среди марок сильнее всего вырос спрос на автомобили китайских брендов Voyah и Geely - примерно в 2,6 раза. Также вырос интерес россиян к GAC (+36%) и Evolute (+17%). Самыми популярными моделями стали Evolute i-Space со средней ценой 3,7 миллиона рублей, гибридный Geely EX5 (4 миллиона рублей) и Voyah Free (6,7 миллиона рублей). В топ-5 также вошли GAC S7 (6,2 миллиона рублей) и Esteo Exlantix ET (7 миллионов рублей). "Гибриды остаются одним из самых популярных вариантов среди автомобилей с альтернативными силовыми установками, а отдельный тренд внутри этого сегмента - подключаемые гибриды (PHEV), которые можно заряжать от внешнего источника", - отметил руководитель продаж направления "Новые авто" в "Авито" Артем Хомутинников. Среди федеральных округов наиболее заметный рост спроса на гибридные и электрические машины зафиксирован в Южном (+57,2%), Центральном (+27,6%) и Уральском (+21,6%) ФО. Среди регионов в лидеры выбились Тверская (рост в 3 раза), Волгоградская (в 2,5 раза), Новосибирская (в 2,4 раза), Ульяновская и Воронежская (рост в 2 раза в каждой) области.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, geely, gac, evolute