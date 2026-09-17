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Названы самые популярные автомобили на дизельном топливе с пробегом - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Названы самые популярные автомобили на дизельном топливе с пробегом
Названы самые популярные автомобили на дизельном топливе с пробегом - 17.09.2026, ПРАЙМ
Названы самые популярные автомобили на дизельном топливе с пробегом
Самыми продаваемыми автомобилями на дизельном топливе с пробегом этим летом стали Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Touareg, сообщили РИА... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T05:09+0300
2026-09-17T05:09+0300
бизнес
дром
toyota camry
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – ПРАЙМ. Самыми продаваемыми автомобилями на дизельном топливе с пробегом этим летом стали Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Touareg, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром". "Среди популярных моделей лидерами стали мощные автомобили — это Toyota Land Cruiser и Toyota Land Cruiser Prado. За год спрос на первую вырос на 3%, а на вторую — на 9%. При этом стоимость изменилась незначительно — осталась в пределах 3-3,6 миллиона рублей. Замыкает тройку Volkswagen Touareg — его популярность за год выросла на 20%, а средняя цена упала на 5% - до 2 миллионов рублей", - сообщил собеседник. Он отметил, что машины на дизельном топливе летом выбирали на 17% чаще, чем год назад, но динамика по сравнению с весенними показателями нулевая. Также собеседник добавил, что в целом за лето продажи автомобилей на дизельном топливе, гибридов и электрокаров за лето выросли на 22%, прибавив 10 тысяч автомобилей к лету 2025 года. Ранее в "Дроме" рассказывали РИА Новости, что продажи электромобилей летом показали рост в 2,5 раза, а гибриды выбирали на 22% чаще, чем летом 2025 года.
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40
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40
бизнес, дром, toyota camry
Бизнес, Дром, Toyota Camry
05:09 17.09.2026
 
Названы самые популярные автомобили на дизельном топливе с пробегом

"Дром": автомобили на дизельном топливе с пробегом летом стали самыми популярными

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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – ПРАЙМ. Самыми продаваемыми автомобилями на дизельном топливе с пробегом этим летом стали Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Touareg, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром".
"Среди популярных моделей лидерами стали мощные автомобили — это Toyota Land Cruiser и Toyota Land Cruiser Prado. За год спрос на первую вырос на 3%, а на вторую — на 9%. При этом стоимость изменилась незначительно — осталась в пределах 3-3,6 миллиона рублей. Замыкает тройку Volkswagen Touareg — его популярность за год выросла на 20%, а средняя цена упала на 5% - до 2 миллионов рублей", - сообщил собеседник.
Он отметил, что машины на дизельном топливе летом выбирали на 17% чаще, чем год назад, но динамика по сравнению с весенними показателями нулевая.
Также собеседник добавил, что в целом за лето продажи автомобилей на дизельном топливе, гибридов и электрокаров за лето выросли на 22%, прибавив 10 тысяч автомобилей к лету 2025 года.
Ранее в "Дроме" рассказывали РИА Новости, что продажи электромобилей летом показали рост в 2,5 раза, а гибриды выбирали на 22% чаще, чем летом 2025 года.
 
БизнесДромToyota Camry
 
 
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