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В OpenAI рассказали о шести инцидентах с их моделями - 17.09.2026, ПРАЙМ
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В OpenAI рассказали о шести инцидентах с их моделями
В OpenAI рассказали о шести инцидентах с их моделями - 17.09.2026, ПРАЙМ
В OpenAI рассказали о шести инцидентах с их моделями
Американская компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI раскрыла информацию о шести инцидентах с ее моделями, в ходе которых они пытались получить... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T09:04+0300
2026-09-17T09:04+0300
технологии
бизнес
openai
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Американская компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI раскрыла информацию о шести инцидентах с ее моделями, в ходе которых они пытались получить несанкционированный доступ к учетным данным, сообщил портал Axios. "В среду компания OpenAI сообщила о шести новых инцидентах, в ходе которых ее модели скрывали ошибки, пытались получить несанкционированный доступ к учетным данным, загружали файлы в открытый доступ в интернете или обменивались данными между изолированными, казалось бы, средами обучения", - отмечается в сообщении портала. Портал уточняет, что в ходе шести инцидентов модели OpenAI также выдумывали недостающие данные и оставляли инструкции для себя на будущее в попытке скрыть ошибки и "замести следы". "Невыпущенная модель семейства Astra вставляла инструкции, похожие на инструкции по взлому, в свои собственные контекстные сводки, включая указания игнорировать сообщения разработчиков. OpenAI выявила 27 затронутых сводок", - добавляет Axios. Как добавил порталу специалист по исследованиям компании Кай Чен, инциденты могли произойти из-за двух факторов: у компании не было достаточного контроля за моделями, и модели развиваются с более быстрой скоростью, чем можно было предположить. В июле OpenAI сообщила, что ее модели при тестировании автономно взломали инфраструктуру платформы по машинному обучению Hugging Face. Отмечалось, что у невыпущенной модели, которая принимала участие во взломе, для целей оценки были снижены параметры киберзащиты.
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технологии, бизнес, openai
Технологии, Бизнес, OpenAI
09:04 17.09.2026
 
В OpenAI рассказали о шести инцидентах с их моделями

Axios: разработчик ChatGPT OpenAI раскрыла информацию о шести инцидентах с ее моделями

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Американская компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI раскрыла информацию о шести инцидентах с ее моделями, в ходе которых они пытались получить несанкционированный доступ к учетным данным, сообщил портал Axios.
"В среду компания OpenAI сообщила о шести новых инцидентах, в ходе которых ее модели скрывали ошибки, пытались получить несанкционированный доступ к учетным данным, загружали файлы в открытый доступ в интернете или обменивались данными между изолированными, казалось бы, средами обучения", - отмечается в сообщении портала.
Портал уточняет, что в ходе шести инцидентов модели OpenAI также выдумывали недостающие данные и оставляли инструкции для себя на будущее в попытке скрыть ошибки и "замести следы".
"Невыпущенная модель семейства Astra вставляла инструкции, похожие на инструкции по взлому, в свои собственные контекстные сводки, включая указания игнорировать сообщения разработчиков. OpenAI выявила 27 затронутых сводок", - добавляет Axios.
Как добавил порталу специалист по исследованиям компании Кай Чен, инциденты могли произойти из-за двух факторов: у компании не было достаточного контроля за моделями, и модели развиваются с более быстрой скоростью, чем можно было предположить.
В июле OpenAI сообщила, что ее модели при тестировании автономно взломали инфраструктуру платформы по машинному обучению Hugging Face. Отмечалось, что у невыпущенной модели, которая принимала участие во взломе, для целей оценки были снижены параметры киберзащиты.
 
ТехнологииБизнесOpenAI
 
 
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