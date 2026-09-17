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В OpenAI рассказали о шести инцидентах с их моделями

В OpenAI рассказали о шести инцидентах с их моделями - 17.09.2026, ПРАЙМ

В OpenAI рассказали о шести инцидентах с их моделями

Американская компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI раскрыла информацию о шести инцидентах с ее моделями, в ходе которых они пытались получить... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T09:04+0300

2026-09-17T09:04+0300

2026-09-17T09:04+0300

технологии

бизнес

openai

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Американская компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI раскрыла информацию о шести инцидентах с ее моделями, в ходе которых они пытались получить несанкционированный доступ к учетным данным, сообщил портал Axios. "В среду компания OpenAI сообщила о шести новых инцидентах, в ходе которых ее модели скрывали ошибки, пытались получить несанкционированный доступ к учетным данным, загружали файлы в открытый доступ в интернете или обменивались данными между изолированными, казалось бы, средами обучения", - отмечается в сообщении портала. Портал уточняет, что в ходе шести инцидентов модели OpenAI также выдумывали недостающие данные и оставляли инструкции для себя на будущее в попытке скрыть ошибки и "замести следы". "Невыпущенная модель семейства Astra вставляла инструкции, похожие на инструкции по взлому, в свои собственные контекстные сводки, включая указания игнорировать сообщения разработчиков. OpenAI выявила 27 затронутых сводок", - добавляет Axios. Как добавил порталу специалист по исследованиям компании Кай Чен, инциденты могли произойти из-за двух факторов: у компании не было достаточного контроля за моделями, и модели развиваются с более быстрой скоростью, чем можно было предположить. В июле OpenAI сообщила, что ее модели при тестировании автономно взломали инфраструктуру платформы по машинному обучению Hugging Face. Отмечалось, что у невыпущенной модели, которая принимала участие во взломе, для целей оценки были снижены параметры киберзащиты.

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технологии, бизнес, openai