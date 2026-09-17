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Контейнеровозы возвращаются в Красное море - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Контейнеровозы возвращаются в Красное море
Контейнеровозы возвращаются в Красное море - 17.09.2026, ПРАЙМ
Контейнеровозы возвращаются в Красное море
Чуть более четверти контейнеровозов, работающих на маршрутах между Европой и Азией, снова проходят через Суэцкий канал, пишет Bloomberg. Показатель вырос с 17... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T15:02+0300
2026-09-17T15:03+0300
бизнес
азия
bloomberg
maersk
европа
мировая экономика
суэцкий канал
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МОСКВА, 17 сент — ПРАЙМ. Чуть более четверти контейнеровозов, работающих на маршрутах между Европой и Азией, снова проходят через Суэцкий канал, пишет Bloomberg. Показатель вырос с 17 процентов в начале августа, так как перевозчики постепенно возвращаются к короткому пути. Однако часть владельцев грузов не уверена, что экономия времени стоит риска на фоне конфликта между хуситами и Саудовской Аравией."Этот фокус на обратных перевозках означает, что судоходные компании уделяют приоритетное внимание перемещению вместимости судов обратно в Азию, чтобы устранить операционные пробелы", — отметил генеральный директор Sea-Intelligence Алан Мерфи.Maersk и Hapag-Lloyd объявили о переводе четырёх маршрутов через Красное море. MSC частично восстановила суэцкий маршрут по нескольким направлениям. При этом глава Глобального форума грузоотправителей Джеймс Хукхэм назвал возвращение в Суэц "безрассудной авантюрой", указав на неясность в отношении того, будут ли хуситы сдерживать атаки на контейнеровозы.Пиковый сезон спроса на морскую торговлю усиливает беспокойство: грузоотправители приветствуют сокращение времени в пути, но опасаются за безопасность моряков и возможные повреждения грузов. По словам Хукхэма, если судоходные линии обеспечены безопасным транспортом, им следовало бы быть более открытыми с клиентами. В противном случае, отметил он, складывается впечатление, что они "переходят дорогу против красного света".
азия
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бизнес, азия, bloomberg, maersk, европа, мировая экономика, суэцкий канал
Бизнес, АЗИЯ, Bloomberg, Maersk, ЕВРОПА, Мировая экономика, Суэцкий канал
15:02 17.09.2026 (обновлено: 15:03 17.09.2026)
 
Контейнеровозы возвращаются в Красное море

Bloomberg: через Суэц идёт четверть трафика Европа — Азия, но риски остаются

© AP Photo / Asghar BesharatiКонтейнеровоз в Ормузском проливе
Контейнеровоз в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
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МОСКВА, 17 сент — ПРАЙМ. Чуть более четверти контейнеровозов, работающих на маршрутах между Европой и Азией, снова проходят через Суэцкий канал, пишет Bloomberg. Показатель вырос с 17 процентов в начале августа, так как перевозчики постепенно возвращаются к короткому пути. Однако часть владельцев грузов не уверена, что экономия времени стоит риска на фоне конфликта между хуситами и Саудовской Аравией.
"Этот фокус на обратных перевозках означает, что судоходные компании уделяют приоритетное внимание перемещению вместимости судов обратно в Азию, чтобы устранить операционные пробелы", — отметил генеральный директор Sea-Intelligence Алан Мерфи.
Maersk и Hapag-Lloyd объявили о переводе четырёх маршрутов через Красное море. MSC частично восстановила суэцкий маршрут по нескольким направлениям. При этом глава Глобального форума грузоотправителей Джеймс Хукхэм назвал возвращение в Суэц "безрассудной авантюрой", указав на неясность в отношении того, будут ли хуситы сдерживать атаки на контейнеровозы.
Пиковый сезон спроса на морскую торговлю усиливает беспокойство: грузоотправители приветствуют сокращение времени в пути, но опасаются за безопасность моряков и возможные повреждения грузов. По словам Хукхэма, если судоходные линии обеспечены безопасным транспортом, им следовало бы быть более открытыми с клиентами. В противном случае, отметил он, складывается впечатление, что они "переходят дорогу против красного света".
 
БизнесАЗИЯBloombergMaerskЕВРОПАМировая экономикаСуэцкий канал
 
 
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