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Экономист объяснил, как российское золото помогло Китаю подвинуть Лондон
Экономист объяснил, как российское золото помогло Китаю подвинуть Лондон - 17.09.2026, ПРАЙМ
Экономист объяснил, как российское золото помогло Китаю подвинуть Лондон
Санкции против России ускорили перестройку мирового рынка золота, в результате которой Китай получил шанс потеснить Лондон в роли главного центра торговли... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T06:06+0300
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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Санкции против России ускорили перестройку мирового рынка золота, в результате которой Китай получил шанс потеснить Лондон в роли главного центра торговли драгметаллом. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.По его словам, российское золото переориентировалось на азиатские рынки и Ближний Восток именно под давлением санкций, что привело к неформальной перестройке торговых потоков. Лондон более ста лет оставался главной площадкой для сделок с золотом: там была сформирована финансовая, техническая и логистическая инфраструктура, обеспечивавшая надёжность расчётов. "Однако в последние годы Великобритания утратила часть конкурентных преимуществ — сначала из-за выхода из Евросоюза, а затем из-за активной санкционной политики. Участники торгов стали опасаться рисков и искать другие площадки", - указал эксперт.Бадалов подчеркнул, что Шанхай и Гонконг строят цифровую инфраструктуру для торговли золотом с нуля, чтобы забрать часть рынка у Лондона за счёт цифровизации. Подтверждением этого стал недавний шаг Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), которое вместе с Минфином и Банком Англии готовит исключение для токенизированного золота — такие продукты не будут считаться инвестиционными фондами."Сейчас золотой слиток в лондонском хранилище — это реальный залог, который можно отдать банку под сделку с деривативами. А токен на этот же слиток означает только долю в общем пуле слитков, которым управляет оператор, то есть ближе к паевому фонду, который не может быть залогом по тем же деривативам", — заключил экономист.
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мировая экономика, лондон, ближний восток, китай, лазарь бадалов, золото
Мировая экономика, ЛОНДОН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, КИТАЙ, Лазарь Бадалов, золото
Экономист объяснил, как российское золото помогло Китаю подвинуть Лондон
Доцент Бадалов: Россия помогла китайцам забрать золото у Лондона
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ.
Санкции против России ускорили перестройку мирового рынка золота, в результате которой Китай получил шанс потеснить Лондон в роли главного центра торговли драгметаллом. Об этом в интервью агентству "Прайм"
рассказал кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
Гонконг рассчитывает стать "надежной гаванью" для всего мира по золоту
По его словам, российское золото переориентировалось на азиатские рынки и Ближний Восток именно под давлением санкций, что привело к неформальной перестройке торговых потоков. Лондон более ста лет оставался главной площадкой для сделок с золотом: там была сформирована финансовая, техническая и логистическая инфраструктура, обеспечивавшая надёжность расчётов.
"Однако в последние годы Великобритания утратила часть конкурентных преимуществ — сначала из-за выхода из Евросоюза, а затем из-за активной санкционной политики. Участники торгов стали опасаться рисков и искать другие площадки", - указал эксперт.
Бадалов подчеркнул, что Шанхай и Гонконг строят цифровую инфраструктуру для торговли золотом с нуля, чтобы забрать часть рынка у Лондона за счёт цифровизации. Подтверждением этого стал недавний шаг Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), которое вместе с Минфином и Банком Англии готовит исключение для токенизированного золота — такие продукты не будут считаться инвестиционными фондами.
"Сейчас золотой слиток в лондонском хранилище — это реальный залог, который можно отдать банку под сделку с деривативами. А токен на этот же слиток означает только долю в общем пуле слитков, которым управляет оператор, то есть ближе к паевому фонду, который не может быть залогом по тем же деривативам", — заключил экономист.