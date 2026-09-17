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Экономист объяснил, как российское золото помогло Китаю подвинуть Лондон

Экономист объяснил, как российское золото помогло Китаю подвинуть Лондон - 17.09.2026, ПРАЙМ

Экономист объяснил, как российское золото помогло Китаю подвинуть Лондон

Санкции против России ускорили перестройку мирового рынка золота, в результате которой Китай получил шанс потеснить Лондон в роли главного центра торговли... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T06:06+0300

2026-09-17T06:06+0300

2026-09-17T06:06+0300

мировая экономика

лондон

ближний восток

китай

лазарь бадалов

золото

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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Санкции против России ускорили перестройку мирового рынка золота, в результате которой Китай получил шанс потеснить Лондон в роли главного центра торговли драгметаллом. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.По его словам, российское золото переориентировалось на азиатские рынки и Ближний Восток именно под давлением санкций, что привело к неформальной перестройке торговых потоков. Лондон более ста лет оставался главной площадкой для сделок с золотом: там была сформирована финансовая, техническая и логистическая инфраструктура, обеспечивавшая надёжность расчётов. "Однако в последние годы Великобритания утратила часть конкурентных преимуществ — сначала из-за выхода из Евросоюза, а затем из-за активной санкционной политики. Участники торгов стали опасаться рисков и искать другие площадки", - указал эксперт.Бадалов подчеркнул, что Шанхай и Гонконг строят цифровую инфраструктуру для торговли золотом с нуля, чтобы забрать часть рынка у Лондона за счёт цифровизации. Подтверждением этого стал недавний шаг Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), которое вместе с Минфином и Банком Англии готовит исключение для токенизированного золота — такие продукты не будут считаться инвестиционными фондами."Сейчас золотой слиток в лондонском хранилище — это реальный залог, который можно отдать банку под сделку с деривативами. А токен на этот же слиток означает только долю в общем пуле слитков, которым управляет оператор, то есть ближе к паевому фонду, который не может быть залогом по тем же деривативам", — заключил экономист.

https://1prime.ru/20260707/gonkong-871336558.html

лондон

ближний восток

китай

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мировая экономика, лондон, ближний восток, китай, лазарь бадалов, золото