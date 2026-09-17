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Экономист объяснил, как российское золото помогло Китаю подвинуть Лондон - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Экономист объяснил, как российское золото помогло Китаю подвинуть Лондон
Экономист объяснил, как российское золото помогло Китаю подвинуть Лондон - 17.09.2026, ПРАЙМ
Экономист объяснил, как российское золото помогло Китаю подвинуть Лондон
Санкции против России ускорили перестройку мирового рынка золота, в результате которой Китай получил шанс потеснить Лондон в роли главного центра торговли... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T06:06+0300
2026-09-17T06:06+0300
мировая экономика
лондон
ближний восток
китай
лазарь бадалов
золото
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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Санкции против России ускорили перестройку мирового рынка золота, в результате которой Китай получил шанс потеснить Лондон в роли главного центра торговли драгметаллом. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.По его словам, российское золото переориентировалось на азиатские рынки и Ближний Восток именно под давлением санкций, что привело к неформальной перестройке торговых потоков. Лондон более ста лет оставался главной площадкой для сделок с золотом: там была сформирована финансовая, техническая и логистическая инфраструктура, обеспечивавшая надёжность расчётов. "Однако в последние годы Великобритания утратила часть конкурентных преимуществ — сначала из-за выхода из Евросоюза, а затем из-за активной санкционной политики. Участники торгов стали опасаться рисков и искать другие площадки", - указал эксперт.Бадалов подчеркнул, что Шанхай и Гонконг строят цифровую инфраструктуру для торговли золотом с нуля, чтобы забрать часть рынка у Лондона за счёт цифровизации. Подтверждением этого стал недавний шаг Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), которое вместе с Минфином и Банком Англии готовит исключение для токенизированного золота — такие продукты не будут считаться инвестиционными фондами."Сейчас золотой слиток в лондонском хранилище — это реальный залог, который можно отдать банку под сделку с деривативами. А токен на этот же слиток означает только долю в общем пуле слитков, которым управляет оператор, то есть ближе к паевому фонду, который не может быть залогом по тем же деривативам", — заключил экономист.
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мировая экономика, лондон, ближний восток, китай, лазарь бадалов, золото
Мировая экономика, ЛОНДОН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, КИТАЙ, Лазарь Бадалов, золото
06:06 17.09.2026
 
Экономист объяснил, как российское золото помогло Китаю подвинуть Лондон

Доцент Бадалов: Россия помогла китайцам забрать золото у Лондона

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛондон
Лондон - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Санкции против России ускорили перестройку мирового рынка золота, в результате которой Китай получил шанс потеснить Лондон в роли главного центра торговли драгметаллом. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
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По его словам, российское золото переориентировалось на азиатские рынки и Ближний Восток именно под давлением санкций, что привело к неформальной перестройке торговых потоков. Лондон более ста лет оставался главной площадкой для сделок с золотом: там была сформирована финансовая, техническая и логистическая инфраструктура, обеспечивавшая надёжность расчётов.
"Однако в последние годы Великобритания утратила часть конкурентных преимуществ — сначала из-за выхода из Евросоюза, а затем из-за активной санкционной политики. Участники торгов стали опасаться рисков и искать другие площадки", - указал эксперт.
Бадалов подчеркнул, что Шанхай и Гонконг строят цифровую инфраструктуру для торговли золотом с нуля, чтобы забрать часть рынка у Лондона за счёт цифровизации. Подтверждением этого стал недавний шаг Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), которое вместе с Минфином и Банком Англии готовит исключение для токенизированного золота — такие продукты не будут считаться инвестиционными фондами.
"Сейчас золотой слиток в лондонском хранилище — это реальный залог, который можно отдать банку под сделку с деривативами. А токен на этот же слиток означает только долю в общем пуле слитков, которым управляет оператор, то есть ближе к паевому фонду, который не может быть залогом по тем же деривативам", — заключил экономист.
 
Мировая экономикаЛОНДОНБЛИЖНИЙ ВОСТОККИТАЙЛазарь Бадаловзолото
 
 
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