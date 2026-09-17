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Экс-совладельца банка "Клиентский" приговорили к восьми годам колонии

Экс-совладельца банка "Клиентский" приговорили к восьми годам колонии - 17.09.2026, ПРАЙМ

Экс-совладельца банка "Клиентский" приговорили к восьми годам колонии

Суд в Москве приговорил бывшего совладельца банка "Клиентский" Александра Кленовского к 8 годам колонии общего режима за растрату и легализацию более 100... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T14:28+0300

2026-09-17T14:28+0300

2026-09-17T14:32+0300

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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Суд в Москве приговорил бывшего совладельца банка "Клиентский" Александра Кленовского к 8 годам колонии общего режима за растрату и легализацию более 100 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "По совокупности преступлений приговорить Кленовского А.М. к 8 годам колонии общего режима", - огласила решение судья. Бывшие гендиректоры компаний-заемщиков Дмитрий Меренков и Константин Очеретин, а также бухгалтер Наталья Дубровина получили по 6 лет лишения свободы. Все подсудимые были освобождены от отбывания наказания в связи с истечением десятилетнего срока давности преступлений. Суд рассмотрел два эпизода — растрату и легализацию 100,6 миллиона рублей. Основное дело касается хищения около 12 миллиардов рублей. Как ранее сообщала газета "Коммерсант", фигуранты уголовного дела в сентябре 2013 года разработали преступную схему, опасаясь отзыва лицензии из-за нарушений, выявленных Центробанком. Фигуранты выдавали заведомо невозвратные кредиты, оформленные на подконтрольные им компании. По данным газеты, весной 2014 года "Сантек" получил 30 миллионов рублей, "Простаринжиниринг" — 20 миллионов, а спустя год последовали новые кредиты примерно на такие же суммы. При этом все деньги заемщики переводили на счета третьих фирм, обналичивали и похищали.

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