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Экс-совладельца банка "Клиентский" приговорили к восьми годам колонии - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Экс-совладельца банка "Клиентский" приговорили к восьми годам колонии
Экс-совладельца банка "Клиентский" приговорили к восьми годам колонии - 17.09.2026, ПРАЙМ
Экс-совладельца банка "Клиентский" приговорили к восьми годам колонии
Суд в Москве приговорил бывшего совладельца банка "Клиентский" Александра Кленовского к 8 годам колонии общего режима за растрату и легализацию более 100... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T14:28+0300
2026-09-17T14:32+0300
финансы
банки
москва
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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Суд в Москве приговорил бывшего совладельца банка "Клиентский" Александра Кленовского к 8 годам колонии общего режима за растрату и легализацию более 100 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "По совокупности преступлений приговорить Кленовского А.М. к 8 годам колонии общего режима", - огласила решение судья. Бывшие гендиректоры компаний-заемщиков Дмитрий Меренков и Константин Очеретин, а также бухгалтер Наталья Дубровина получили по 6 лет лишения свободы. Все подсудимые были освобождены от отбывания наказания в связи с истечением десятилетнего срока давности преступлений. Суд рассмотрел два эпизода — растрату и легализацию 100,6 миллиона рублей. Основное дело касается хищения около 12 миллиардов рублей. Как ранее сообщала газета "Коммерсант", фигуранты уголовного дела в сентябре 2013 года разработали преступную схему, опасаясь отзыва лицензии из-за нарушений, выявленных Центробанком. Фигуранты выдавали заведомо невозвратные кредиты, оформленные на подконтрольные им компании. По данным газеты, весной 2014 года "Сантек" получил 30 миллионов рублей, "Простаринжиниринг" — 20 миллионов, а спустя год последовали новые кредиты примерно на такие же суммы. При этом все деньги заемщики переводили на счета третьих фирм, обналичивали и похищали.
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финансы, банки, москва
Финансы, Банки, МОСКВА
14:28 17.09.2026 (обновлено: 14:32 17.09.2026)
 
Экс-совладельца банка "Клиентский" приговорили к восьми годам колонии

Суд дал экс-совладельцу банка "Клиентского" 8 лет колонии за растрату 100 миллионов рублей

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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Суд в Москве приговорил бывшего совладельца банка "Клиентский" Александра Кленовского к 8 годам колонии общего режима за растрату и легализацию более 100 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"По совокупности преступлений приговорить Кленовского А.М. к 8 годам колонии общего режима", - огласила решение судья.
Бывшие гендиректоры компаний-заемщиков Дмитрий Меренков и Константин Очеретин, а также бухгалтер Наталья Дубровина получили по 6 лет лишения свободы. Все подсудимые были освобождены от отбывания наказания в связи с истечением десятилетнего срока давности преступлений.
Суд рассмотрел два эпизода — растрату и легализацию 100,6 миллиона рублей. Основное дело касается хищения около 12 миллиардов рублей.
Как ранее сообщала газета "Коммерсант", фигуранты уголовного дела в сентябре 2013 года разработали преступную схему, опасаясь отзыва лицензии из-за нарушений, выявленных Центробанком. Фигуранты выдавали заведомо невозвратные кредиты, оформленные на подконтрольные им компании.
По данным газеты, весной 2014 года "Сантек" получил 30 миллионов рублей, "Простаринжиниринг" — 20 миллионов, а спустя год последовали новые кредиты примерно на такие же суммы. При этом все деньги заемщики переводили на счета третьих фирм, обналичивали и похищали.
 
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