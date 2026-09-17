https://1prime.ru/20260917/bank-873389484.html
Экс-совладельца банка "Клиентский" приговорили к восьми годам колонии
Экс-совладельца банка "Клиентский" приговорили к восьми годам колонии - 17.09.2026, ПРАЙМ
Экс-совладельца банка "Клиентский" приговорили к восьми годам колонии
Суд в Москве приговорил бывшего совладельца банка "Клиентский" Александра Кленовского к 8 годам колонии общего режима за растрату и легализацию более 100... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T14:28+0300
2026-09-17T14:28+0300
2026-09-17T14:32+0300
финансы
банки
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873389484.jpg?1789644740
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Суд в Москве приговорил бывшего совладельца банка "Клиентский" Александра Кленовского к 8 годам колонии общего режима за растрату и легализацию более 100 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "По совокупности преступлений приговорить Кленовского А.М. к 8 годам колонии общего режима", - огласила решение судья. Бывшие гендиректоры компаний-заемщиков Дмитрий Меренков и Константин Очеретин, а также бухгалтер Наталья Дубровина получили по 6 лет лишения свободы. Все подсудимые были освобождены от отбывания наказания в связи с истечением десятилетнего срока давности преступлений. Суд рассмотрел два эпизода — растрату и легализацию 100,6 миллиона рублей. Основное дело касается хищения около 12 миллиардов рублей. Как ранее сообщала газета "Коммерсант", фигуранты уголовного дела в сентябре 2013 года разработали преступную схему, опасаясь отзыва лицензии из-за нарушений, выявленных Центробанком. Фигуранты выдавали заведомо невозвратные кредиты, оформленные на подконтрольные им компании. По данным газеты, весной 2014 года "Сантек" получил 30 миллионов рублей, "Простаринжиниринг" — 20 миллионов, а спустя год последовали новые кредиты примерно на такие же суммы. При этом все деньги заемщики переводили на счета третьих фирм, обналичивали и похищали.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, москва
Экс-совладельца банка "Клиентский" приговорили к восьми годам колонии
Суд дал экс-совладельцу банка "Клиентского" 8 лет колонии за растрату 100 миллионов рублей
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Суд в Москве приговорил бывшего совладельца банка "Клиентский" Александра Кленовского к 8 годам колонии общего режима за растрату и легализацию более 100 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"По совокупности преступлений приговорить Кленовского А.М. к 8 годам колонии общего режима", - огласила решение судья.
Бывшие гендиректоры компаний-заемщиков Дмитрий Меренков и Константин Очеретин, а также бухгалтер Наталья Дубровина получили по 6 лет лишения свободы. Все подсудимые были освобождены от отбывания наказания в связи с истечением десятилетнего срока давности преступлений.
Суд рассмотрел два эпизода — растрату и легализацию 100,6 миллиона рублей. Основное дело касается хищения около 12 миллиардов рублей.
Как ранее сообщала газета "Коммерсант", фигуранты уголовного дела в сентябре 2013 года разработали преступную схему, опасаясь отзыва лицензии из-за нарушений, выявленных Центробанком. Фигуранты выдавали заведомо невозвратные кредиты, оформленные на подконтрольные им компании.
По данным газеты, весной 2014 года "Сантек" получил 30 миллионов рублей, "Простаринжиниринг" — 20 миллионов, а спустя год последовали новые кредиты примерно на такие же суммы. При этом все деньги заемщики переводили на счета третьих фирм, обналичивали и похищали.