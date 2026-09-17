https://1prime.ru/20260917/bezrabotitsa-873405016.html
Безработица в России находится вблизи исторических минимумов, заявил Путин
Безработица в России находится вблизи исторических минимумов, заявил Путин - 17.09.2026, ПРАЙМ
Безработица в России находится вблизи исторических минимумов, заявил Путин
Безработица в России находится вблизи исторических минимумов в 2,3%, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T20:41+0300
2026-09-17T20:41+0300
2026-09-17T20:41+0300
общество
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873405016.jpg?1789666907
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Безработица в России находится вблизи исторических минимумов в 2,3%, сообщил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг провел совещание по экономическим вопросам. "Отечественные компании, предприятия работают устойчиво. Это видно и по ситуации на рынке труда, где безработица находится около исторических минимумов - 2,3%", - сказал Путин.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, владимир путин
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин
Безработица в России находится вблизи исторических минимумов, заявил Путин
Путин: безработица в России находится вблизи исторических минимумов в 2,3%
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Безработица в России находится вблизи исторических минимумов в 2,3%, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг провел совещание по экономическим вопросам.
"Отечественные компании, предприятия работают устойчиво. Это видно и по ситуации на рынке труда, где безработица находится около исторических минимумов - 2,3%", - сказал Путин.