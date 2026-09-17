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Безработица в России находится вблизи исторических минимумов, заявил Путин

Безработица в России находится вблизи исторических минимумов, заявил Путин - 17.09.2026, ПРАЙМ

Безработица в России находится вблизи исторических минимумов, заявил Путин

Безработица в России находится вблизи исторических минимумов в 2,3%, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T20:41+0300

2026-09-17T20:41+0300

2026-09-17T20:41+0300

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Безработица в России находится вблизи исторических минимумов в 2,3%, сообщил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг провел совещание по экономическим вопросам. "Отечественные компании, предприятия работают устойчиво. Это видно и по ситуации на рынке труда, где безработица находится около исторических минимумов - 2,3%", - сказал Путин.

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общество , россия, владимир путин