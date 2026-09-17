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"Биохимик" получил лицензию на использование препарата "Бравекто"

"Биохимик" получил лицензию на использование препарата "Бравекто" - 17.09.2026, ПРАЙМ

"Биохимик" получил лицензию на использование препарата "Бравекто"

Суд по интеллектуальным правам отменил судебные акты двух инстанций, которые выдали АО "Биохимик" принудительные лицензии на использование вещества... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T17:29+0300

2026-09-17T17:29+0300

2026-09-17T17:29+0300

бизнес

общество

московская область

россельхознадзор

конституционный суд

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МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам отменил судебные акты двух инстанций, которые выдали АО "Биохимик" принудительные лицензии на использование вещества "Флураланер", входящее в популярный ветеринарный препарат от блох и клещей "Бравекто", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд по интеллектуальным правам отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью, направил дело на новое рассмотрение", - сказали в пресс-службе. Две инстанции арбитражных судов по иску "Биохимика", производящего препарат "Рабектра", обязали нидерландскую Intervet International, владеющую девятью патентами на изобретения, используемые в "Бравекто", и японскую Nissan Chemical Corporation, владельца одного из патентов, заключить лицензионные соглашения с истцом. Так, арбитражный суд Московской области пришел к выводу о недостаточном предложении спорного препарата на российском рынке, основываясь на представленных публикациях СМИ и мнениях ученых, рассчитав потребность рынка исходя из общей популяции собак в России. Суд удовлетворил требование о выдаче принудительной лицензии в отношении всех десяти патентов, несмотря на то, что для двух из них не истек четырехлетний срок со дня выдачи. Первую инстанцию поддержал Десятый арбитражный апелляционный суд. Как рассказали в пресс-службе СИПа, кассационная инстанция, отменяя судебные акты, обратила внимание на отсутствие в материалах дела заключения Россельхознадзора о степени насыщения российского рынка инсектоакарицидных средств. Между тем, на необходимость представления компетентным административным органом сведений о дефиците препаратов в подобных спорах ранее обращал внимание Конституционный суд РФ.

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бизнес, общество , московская область, россельхознадзор, конституционный суд