https://1prime.ru/20260917/birzha-873386721.html
Европейские фондовые индексы растут на фоне снижения цен на нефть
Европейские фондовые индексы растут на фоне снижения цен на нефть - 17.09.2026, ПРАЙМ
Европейские фондовые индексы растут на фоне снижения цен на нефть
Основные фондовые индексы Европы в четверг растут на фоне снижения цен на нефть, инвесторы также находятся в ожидании итогов сентябрьского заседания Банка... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T12:58+0300
2026-09-17T12:58+0300
2026-09-17T12:58+0300
рынок
торги
индексы
европа
банк англии
dax
https://cdnn.1prime.ru/img/82878/57/828785750_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_700e6c7a04c0314283b1556602e32e03.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг растут на фоне снижения цен на нефть, инвесторы также находятся в ожидании итогов сентябрьского заседания Банка Англии, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 12.50 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,46% относительно предыдущего закрытия, до 10 737,86 пункта, французский CAC 40 - на 0,17%, до 8154,17 пункта, немецкий DAX - на 0,49%, до 25 683,16 пункта. Рынки оценивают динамику мировых цен на нефть в среду. В частности, нефть марки Brent продолжает дешеветь второй торговый день подряд, по итогам торгов предыдущего дня котировки опустились на 2,69%. "Инвесторы несколько успокоились из-за некоторого снижения цен на нефть. Они ожидают, что Банк Англии оставит процентную ставку без изменений", - приводит агентство Рейтер мнение главного инвестиционного стратега Wealth Club Сюзанны Стритер (Susannah Streeter). В четверг днем станут известны решения относительно денежно-кредитной политики Банка Англии. Аналитики ожидают, что регулятор по итогам сентябрьского заседания сохранит базовую процентную ставку на уровне 3,75% годовых.
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82878/57/828785750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5c04902faa27746c17bd894fb7318561.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, индексы, европа, банк англии, dax
Рынок, Торги, Индексы, ЕВРОПА, Банк Англии, DAX
Европейские фондовые индексы растут на фоне снижения цен на нефть
Биржевые индексы Европы растут на фоне снижения цен на нефть
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг растут на фоне снижения цен на нефть, инвесторы также находятся в ожидании итогов сентябрьского заседания Банка Англии, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 12.50 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,46% относительно предыдущего закрытия, до 10 737,86 пункта, французский CAC 40 - на 0,17%, до 8154,17 пункта, немецкий DAX
- на 0,49%, до 25 683,16 пункта.
Рынки оценивают динамику мировых цен на нефть в среду. В частности, нефть марки Brent продолжает дешеветь второй торговый день подряд, по итогам торгов предыдущего дня котировки опустились на 2,69%.
"Инвесторы несколько успокоились из-за некоторого снижения цен на нефть. Они ожидают, что Банк Англии
оставит процентную ставку без изменений", - приводит агентство Рейтер мнение главного инвестиционного стратега Wealth Club Сюзанны Стритер (Susannah Streeter).
В четверг днем станут известны решения относительно денежно-кредитной политики Банка Англии. Аналитики ожидают, что регулятор по итогам сентябрьского заседания сохранит базовую процентную ставку на уровне 3,75% годовых.