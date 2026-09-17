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Европейские фондовые индексы растут на фоне снижения цен на нефть

Европейские фондовые индексы растут на фоне снижения цен на нефть - 17.09.2026, ПРАЙМ

Европейские фондовые индексы растут на фоне снижения цен на нефть

Основные фондовые индексы Европы в четверг растут на фоне снижения цен на нефть, инвесторы также находятся в ожидании итогов сентябрьского заседания Банка... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T12:58+0300

2026-09-17T12:58+0300

2026-09-17T12:58+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг растут на фоне снижения цен на нефть, инвесторы также находятся в ожидании итогов сентябрьского заседания Банка Англии, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 12.50 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,46% относительно предыдущего закрытия, до 10 737,86 пункта, французский CAC 40 - на 0,17%, до 8154,17 пункта, немецкий DAX - на 0,49%, до 25 683,16 пункта. Рынки оценивают динамику мировых цен на нефть в среду. В частности, нефть марки Brent продолжает дешеветь второй торговый день подряд, по итогам торгов предыдущего дня котировки опустились на 2,69%. "Инвесторы несколько успокоились из-за некоторого снижения цен на нефть. Они ожидают, что Банк Англии оставит процентную ставку без изменений", - приводит агентство Рейтер мнение главного инвестиционного стратега Wealth Club Сюзанны Стритер (Susannah Streeter). В четверг днем станут известны решения относительно денежно-кредитной политики Банка Англии. Аналитики ожидают, что регулятор по итогам сентябрьского заседания сохранит базовую процентную ставку на уровне 3,75% годовых.

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рынок, торги, индексы, европа, банк англии, dax