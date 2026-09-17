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Московская биржа переводит акции "Евротранса" в третий уровень листинга

Московская биржа переводит акции "Евротранса" в третий уровень листинга - 17.09.2026, ПРАЙМ

Московская биржа переводит акции "Евротранса" в третий уровень листинга

Московская биржа с 18 сентября переводит акции "Евротранса", владеющего сетью АЗС "Трасса", из первого в третий уровень листинга, следует из сообщения торговой... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T17:05+0300

2026-09-17T17:05+0300

2026-09-17T17:05+0300

рынок

акции

евротранс

сбербанк

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Московская биржа с 18 сентября переводит акции "Евротранса", владеющего сетью АЗС "Трасса", из первого в третий уровень листинга, следует из сообщения торговой площадки. По правилам листинга Московской биржи, котировальными являются первый и второй уровни листинга, третий уровень – некотировальная часть списка. "В соответствии с правилами листинга ПАО Московская Биржа председателем правления 17.09.2026 приняты следующие решения: перевести с торгового дня 18.09.2026 из раздела "Первый уровень" в раздел "Третий уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, следующие ценные бумаги: акции обыкновенные публичного акционерного общество "Евротранс", - говорится в сообщении торговой площадки. Сбербанк на Федресурсе в конце августа уведомил о намерении подать в арбитражный суд заявление о банкротстве ПАО "Евротранс". Как сообщали РИА Новости пресс-службе Сбербанка, кредитная организация более пяти месяцев обсуждала с "Евротрансом" варианты урегулирования, но клиент не исполняет обязательства. "Евротранс" – один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Его инфраструктура включает в себя, в частности, сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом "Трасса", сеть быстрых электро-АЗС со 172 точками быстрой электрозарядки и прочую сопутствующую инфраструктуру.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, акции, евротранс, сбербанк