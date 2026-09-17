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Аналитик назвал новую цель для биткоина после решения Федрезерва

Аналитик назвал новую цель для биткоина после решения Федрезерва - 17.09.2026, ПРАЙМ

Аналитик назвал новую цель для биткоина после решения Федрезерва

Биткоин удержал позиции и даже немного подрос после решения ФРС США повысить процентную ставку на 0,25 процентного пункта, тогда как американский фондовый рынок | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T17:30+0300

2026-09-17T17:30+0300

2026-09-17T17:30+0300

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МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Биткоин удержал позиции и даже немного подрос после решения ФРС США повысить процентную ставку на 0,25 процентного пункта, тогда как американский фондовый рынок и золото пошли вниз. Для крипторынка это важный сигнал: событие, которого инвесторы опасались последние недели, не привело к новой волне распродаж. Об этом агентству "Прайм" сообщил финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин.По его словам, значительная часть негатива от повышения ставки была заложена в стоимость криптовалют ещё до заседания ФРС. "На бирже существует старая поговорка: "покупай на слухах, продавай на фактах". В данном случае Bitcoin практически не отреагировал на решение регулятора", — отметил Порошин.Аналитик обратил внимание на расстановку позиций розничных трейдеров: перед решением ФРС многие открывали крупные шортовые позиции со стопами в диапазоне 76,5–79 тысяч долларов. Там сформировался заметный пул ликвидности для крупных участников. "Bitcoin вполне может сначала забрать эту ликвидность, после чего последует небольшая техническая коррекция в район 70 тысяч долларов. Уже от этих уровней может начаться более устойчивое движение в сторону 100 тысяч долларов", — пояснил эксперт.Ситуацию смягчает сохранение инструментов поддержки ликвидности: ФРС одновременно допускает дальнейшие покупки казначейских бумаг сроком до трёх лет. Дополнительный позитив пришёл со стороны американских законодателей — комитет Палаты представителей одобрил законопроект о создании стратегического резерва Bitcoin. "Рынок сначала получил негатив в виде повышения ставки, но для криптовалют этот эффект достаточно быстро был смягчён", — подчеркнул Порошин.Базовый сценарий аналитика — удержание зоны 65–70 тысяч долларов и постепенное движение к 100 тысячам. Он напомнил, что высокая ставка сама по себе не означает окончания цикла: в 2023 году, когда ставка ФРС превышала 5%, биткоин начал большой цикл роста от 16 тысяч долларов и впоследствии поднимался примерно до 120 тысяч. "Очередное ужесточение денежно-кредитной политики крипторынок пережил достаточно спокойно. Пока это скорее аргумент в пользу продолжения текущего цикла, чем сигнал к его завершению", — резюмировал аналитик.

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финансы, рынок, сша, биткоин