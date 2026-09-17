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В Турции ликвидируют инвестфонды после обвала котировок на бирже - 17.09.2026, ПРАЙМ
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В Турции ликвидируют инвестфонды после обвала котировок на бирже
В Турции ликвидируют инвестфонды после обвала котировок на бирже - 17.09.2026, ПРАЙМ
В Турции ликвидируют инвестфонды после обвала котировок на бирже
Регулятор рынка капитала Турции распорядился ликвидировать некоторые инвестиционные фонды, находящиеся под управлением семи компаний, после обвала котировок на... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T12:20+0300
2026-09-17T12:20+0300
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мировая экономика
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АНКАРА, 17 сен - ПРАЙМ. Регулятор рынка капитала Турции распорядился ликвидировать некоторые инвестиционные фонды, находящиеся под управлением семи компаний, после обвала котировок на фондовой бирже в среду, сообщило агентство Bloomberg. Регуляторные меры последовали после резкого падения турецкого фондового рынка. В среду индекс Borsa Istanbul 100 снижался более чем на 5%, а инвесторы вывели из инвестиционных фондов около 55 миллиардов лир. "Регулятор рынка капитала заявил, что ликвидирует некоторые фонды, управляемые семью управляющими компаниями, включая Tera Portföy и Pusula Portföy", - говорится в сообщении. Решение принято после того, как три управляющие компании не смогли выполнить заявки инвесторов на погашение паев некоторых фондов, что спровоцировало резкую распродажу на турецком фондовом рынке. В свою очередь Центральный банк Турции заявил ранее в четверг, что станет ссужать коммерческим банкам больше денег, реагируя на последние события на финансовых рынках, которые могут свидетельствовать о проблемах с ликвидностью. Также ранее в четверг Финансовый комитет по стабильности Турции заявил, что произошедшие потрясения не создают фундаментального или структурного риска для рынков капитала страны. Комитет сообщил о подготовке мер для устранения дефицита ликвидности и предотвращения распространения проблем на другие сегменты финансового рынка.
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рынок, мировая экономика, турция, borsa istanbul, центральные банки
Рынок, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Borsa Istanbul, центральные банки
12:20 17.09.2026
 
В Турции ликвидируют инвестфонды после обвала котировок на бирже

Bloomberg: власти Турции ликвидируют некоторые инвестиционные фонды после обвала котировок

© flickr.com / Nicholas Ng%Флаг Турции
%Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2026
© flickr.com / Nicholas Ng
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АНКАРА, 17 сен - ПРАЙМ. Регулятор рынка капитала Турции распорядился ликвидировать некоторые инвестиционные фонды, находящиеся под управлением семи компаний, после обвала котировок на фондовой бирже в среду, сообщило агентство Bloomberg.
Регуляторные меры последовали после резкого падения турецкого фондового рынка. В среду индекс Borsa Istanbul 100 снижался более чем на 5%, а инвесторы вывели из инвестиционных фондов около 55 миллиардов лир.
"Регулятор рынка капитала заявил, что ликвидирует некоторые фонды, управляемые семью управляющими компаниями, включая Tera Portföy и Pusula Portföy", - говорится в сообщении.
Решение принято после того, как три управляющие компании не смогли выполнить заявки инвесторов на погашение паев некоторых фондов, что спровоцировало резкую распродажу на турецком фондовом рынке.
В свою очередь Центральный банк Турции заявил ранее в четверг, что станет ссужать коммерческим банкам больше денег, реагируя на последние события на финансовых рынках, которые могут свидетельствовать о проблемах с ликвидностью.
Также ранее в четверг Финансовый комитет по стабильности Турции заявил, что произошедшие потрясения не создают фундаментального или структурного риска для рынков капитала страны. Комитет сообщил о подготовке мер для устранения дефицита ликвидности и предотвращения распространения проблем на другие сегменты финансового рынка.
 
РынокМировая экономикаТУРЦИЯBorsa Istanbulцентральные банки
 
 
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