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Большинство туристов из Азии готовы повторить поездку в Россию

Большинство туристов из Азии готовы повторить поездку в Россию - 17.09.2026, ПРАЙМ

Большинство туристов из Азии готовы повторить поездку в Россию

Большинство туристов из стран Азии и Ближнего Востока готовы повторить поездку в Россию, чаще всего намерены вернуться гости из Индии, Вьетнама, Турции и ОАЭ,... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T08:49+0300

2026-09-17T08:49+0300

2026-09-17T08:49+0300

туризм

бизнес

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цср

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Большинство туристов из стран Азии и Ближнего Востока готовы повторить поездку в Россию, чаще всего намерены вернуться гости из Индии, Вьетнама, Турции и ОАЭ, рассказали РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР). ЦСР в июне-августе провел опрос иностранных туристов из 11 стран Азии и Ближнего Востока, посетивших Россию в течение последних 12 месяцев. "О намерении вернуться заявили 82% респондентов из Индии, 68% - из Вьетнама, 67% - из Турции и 64% - из ОАЭ. В Катаре показатель составил 62%, Китае - 60%, Индонезии - 59%, Малайзии - 56%, Бахрейне - 50%, Саудовской Аравии - 48%, Омане - 33%", - говорится в исследовании. В целом, как отметили в ЦСР, повторную поездку допускают 65% туристов из Азии и 54% туристов из стран Ближнего Востока. Главным информационным каналом при планировании путешествия у туристов из Азии являются социальные сети и видеохостинги. Путешественники из ближневосточных стран чаще опираются на рекомендации родственников, друзей и знакомых. "При этом спрос формируется задолго до поездки. В Азии 37% туристов начали планирование за три-шесть месяцев, еще 29% - за один-два месяца. Спонтанными были только 3% поездок. На Ближнем Востоке цикл несколько короче: 37% планировали поездку за один-два месяца, 24% - за три-шесть месяцев, 9% совершили ее спонтанно", - указали в ЦСР.

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туризм, бизнес, россия, азия, ближний восток, индия, цср