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Суд прекратил охрану знака "Бим Бом" структуры Roshen Порошенко

Суд прекратил охрану знака "Бим Бом" структуры Roshen Порошенко - 17.09.2026, ПРАЙМ

Суд прекратил охрану знака "Бим Бом" структуры Roshen Порошенко

Суд по интеллектуальным правам по иску индивидуального предпринимателя из Карачаево-Черкесии Азамата Псеунова прекратил правовую охрану в России товарного знака | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T12:48+0300

2026-09-17T12:48+0300

2026-09-17T13:03+0300

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МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам по иску индивидуального предпринимателя из Карачаево-Черкесии Азамата Псеунова прекратил правовую охрану в России товарного знака "Бим Бом", принадлежащего одной из структур кондитерского концерна Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, суд в четверг полностью удовлетворил иск Псеунова. Спорный товарный знак киевского дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "Рошен" был зарегистрирован Роспатентом в 2003 году. Его действие распространялось на несколько классов товаров и услуг. Среди товаров - бумага, картон, печатная продукция, кофе, чай, соусы, приправы, конфеты, шоколад, пиво, безалкогольные напитки и другие. В числе услуг - офисная служба, консультативные службы по организации и управлению делами, дизайн в области упаковки, снабжение кондитерскими изделиями, разработка рецептур кондитерских изделий. По мнению Псеунова, правообладатель свой бренд в России не использует. Украинская корпорация Roshen - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. По данным сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности ИП Псеунова – "производство безалкогольных напитков, производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды".

карачаево-черкесия

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бизнес, россия, карачаево-черкесия, украина, петр порошенко, roshen, росфинмониторинг, роспатент