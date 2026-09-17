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В Сербии открыли совместное с Израилем предприятие по сборке военных БПЛА

В Сербии открыли совместное с Израилем предприятие по сборке военных БПЛА - 17.09.2026, ПРАЙМ

В Сербии открыли совместное с Израилем предприятие по сборке военных БПЛА

Президент Сербии Александр Вучич сообщил об открытии совместного с Израилем предприятия по сборке военных дронов по израильской технологии. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T14:50+0300

2026-09-17T14:50+0300

2026-09-17T14:50+0300

промышленность

россия

сербия

израиль

китай

александр вучич

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БЕЛГРАД, 17 сен – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич сообщил об открытии совместного с Израилем предприятия по сборке военных дронов по израильской технологии. Вучич в середине апреля сообщил, что Сербия и Израиль будут совместно производить БПЛА, предприятие на сербской территории будет принадлежать сторонам 50% на 50%. Затем он анонсировал создание подразделений по управлению дронами и беспилотными платформами в армии Сербии. "Сегодня утром я был особенно горд Сербией и ее успехами. Открыл фабрику по сборке самых современных дронов израильского производства, которая будет трудоустраивать около ста работников и производить самое современное оборудование как для армии Сербии, так и для армий некоторых других стран", - написал Вучич в Instagram*. Он также опубликовал видео, в котором осматривает БПЛА, и подчеркнул, что планы в этом направлении "огромные". "Уверен, что с нашими израильскими партнерами откроем как минимум еще три фабрики на территории Сербии, из-за секретности процесса производства не позвал журналистов на осмотр", - уточнил президент Сербии. Вучич сообщил в декабре 2025 года, что власти Сербии за два года планируют принять на вооружение до 80 тысяч дронов-камикадзе как собственного производства, так и импортного. Предприятия ВПК Сербии активно развивают собственные ударные и разведывательные системы БПЛА, некоторые из них уже массово приняты на вооружение. Среди них FPV-дроны "Комарац-1", "Комарац-2" в модификациях с оптико-волоконным кабелем, а также несколько вариантов дрона "Комарац-3" на оптоволокне, а также несколько моделей разведывательно-ударных БПЛА. В мае 2023 года на вооружение армии Сербии также были приняты разработанные с использованием китайских технологий разведывательные БПЛА "Пегаз", которые используют оптику и электронику CH-92A производства КНР. На военном параде в сентябре 2025 года в Белграде впервые были продемонстрированы приобретенные в Израиле всепогодные тактические БПЛА Elbit Hermes 900 и мультикалиберный РСЗО PULS того же производителя. Президент Сербии заявил в конце января о рекордных отчислениях на оборону Сербии в размере 2,65% ВВП, более 54% этой суммы приходится на инвестиции в вооруженные силы. Вучич также сообщил в начале января, что власти Сербии планируют за 1,5 года удвоить обороноспособность армии, на 30% увеличить личный состав и на 100% – огневую мощь.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, россия, сербия, израиль, китай, александр вучич