https://1prime.ru/20260917/bpla-873394806.html

Предприниматели предложили налоговые послабления для защиты от БПЛА

Предприниматели предложили налоговые послабления для защиты от БПЛА - 17.09.2026, ПРАЙМ

Предприниматели предложили налоговые послабления для защиты от БПЛА

Представили российского предпринимательского сообщества в рамках подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T16:13+0300

2026-09-17T16:13+0300

2026-09-17T16:13+0300

россия

финансы

денис мантуров

александр новак

дмитрий григоренко

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873394806.jpg?1789650817

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Представили российского предпринимательского сообщества в рамках подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики предложили регуляторные и налоговые послабления для предприятий, которые инвестируют в защиту от БПЛА, говорится в сообщении кабмина РФ. "Предпринимательским сообществом подготовлены предложения по регуляторным и налоговым послаблениям", - говорится в сообщении кабмина по итогам заседания подкомиссии, где обсуждались вопросы господдержки предприятий, которые инвестируют в защиту от воздушных угроз или уже понесли ущерб от них. Заседание провели первый вице-премьер России Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак и вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, денис мантуров, александр новак, дмитрий григоренко