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Предприниматели предложили налоговые послабления для защиты от БПЛА
Предприниматели предложили налоговые послабления для защиты от БПЛА - 17.09.2026, ПРАЙМ
Предприниматели предложили налоговые послабления для защиты от БПЛА
Представили российского предпринимательского сообщества в рамках подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T16:13+0300
2026-09-17T16:13+0300
2026-09-17T16:13+0300
россия
финансы
денис мантуров
александр новак
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Представили российского предпринимательского сообщества в рамках подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики предложили регуляторные и налоговые послабления для предприятий, которые инвестируют в защиту от БПЛА, говорится в сообщении кабмина РФ. "Предпринимательским сообществом подготовлены предложения по регуляторным и налоговым послаблениям", - говорится в сообщении кабмина по итогам заседания подкомиссии, где обсуждались вопросы господдержки предприятий, которые инвестируют в защиту от воздушных угроз или уже понесли ущерб от них. Заседание провели первый вице-премьер России Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак и вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти.
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россия, финансы, денис мантуров, александр новак, дмитрий григоренко
РОССИЯ, Финансы, Денис Мантуров, Александр Новак, Дмитрий Григоренко
Предприниматели предложили налоговые послабления для защиты от БПЛА
Предприниматели РФ предложили послабления для предприятий, инвестирующих в защиту от БПЛА
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Представили российского предпринимательского сообщества в рамках подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики предложили регуляторные и налоговые послабления для предприятий, которые инвестируют в защиту от БПЛА, говорится в сообщении кабмина РФ.
"Предпринимательским сообществом подготовлены предложения по регуляторным и налоговым послаблениям", - говорится в сообщении кабмина по итогам заседания подкомиссии, где обсуждались вопросы господдержки предприятий, которые инвестируют в защиту от воздушных угроз или уже понесли ущерб от них.
Заседание провели первый вице-премьер России Денис Мантуров
, вице-премьер Александр Новак
и вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко
. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти.