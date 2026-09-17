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Путин отметил существенный вклад ненефтегазовых доходов в бюджет
Путин отметил существенный вклад ненефтегазовых доходов в бюджет - 17.09.2026, ПРАЙМ
Путин отметил существенный вклад ненефтегазовых доходов в бюджет
Президент России Владимир Путин отметил существенный вклад ненефтегазовых доходов в бюджет РФ, за восемь месяцев 2026 года они выросли более чем на 18%. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T20:53+0300
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финансы
россия
владимир путин
бюджет
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил существенный вклад ненефтегазовых доходов в бюджет РФ, за восемь месяцев 2026 года они выросли более чем на 18%. Российский лидер в четверг провел совещание по экономическим вопросам. Он отметил, что власти видят, как растут цены на нефть на мировых рынках."Существенный вклад в этот результат занесли не нефтегазовые доходы, то есть поступления, которые не связаны с глобальной конъюнктурой углеводородов, а опираются на динамику нашего собственного внутреннего рынка. За восемь месяцев текущего года такие именно ненефтегазовые доходы федерального бюджета выросли более чем на 18%", - заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.Он добавил, что власти ожидают роста нефтегазовых доходов бюджета в ближайшее время, что позволит пополнить Фонд национального благосостояния.
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финансы, россия, владимир путин, бюджет
Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин, бюджет
Путин отметил существенный вклад ненефтегазовых доходов в бюджет
Путин: за восемь месяцев 2026 года ненефтегазовые доходы выросли более чем на 18%
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил существенный вклад ненефтегазовых доходов в бюджет РФ, за восемь месяцев 2026 года они выросли более чем на 18%.
Российский лидер в четверг провел совещание по экономическим вопросам. Он отметил, что власти видят, как растут цены на нефть на мировых рынках.
"Существенный вклад в этот результат занесли не нефтегазовые доходы, то есть поступления, которые не связаны с глобальной конъюнктурой углеводородов, а опираются на динамику нашего собственного внутреннего рынка. За восемь месяцев текущего года такие именно ненефтегазовые доходы федерального бюджета выросли более чем на 18%", - заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.
Он добавил, что власти ожидают роста нефтегазовых доходов бюджета в ближайшее время, что позволит пополнить Фонд национального благосостояния.