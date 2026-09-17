Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил существенный вклад ненефтегазовых доходов в бюджет - 17.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260917/byudzhet-873405792.html
Путин отметил существенный вклад ненефтегазовых доходов в бюджет
Путин отметил существенный вклад ненефтегазовых доходов в бюджет - 17.09.2026, ПРАЙМ
Путин отметил существенный вклад ненефтегазовых доходов в бюджет
Президент России Владимир Путин отметил существенный вклад ненефтегазовых доходов в бюджет РФ, за восемь месяцев 2026 года они выросли более чем на 18%. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T20:53+0300
2026-09-17T20:54+0300
финансы
россия
владимир путин
бюджет
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873405792.jpg?1789667678
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил существенный вклад ненефтегазовых доходов в бюджет РФ, за восемь месяцев 2026 года они выросли более чем на 18%. Российский лидер в четверг провел совещание по экономическим вопросам. Он отметил, что власти видят, как растут цены на нефть на мировых рынках."Существенный вклад в этот результат занесли не нефтегазовые доходы, то есть поступления, которые не связаны с глобальной конъюнктурой углеводородов, а опираются на динамику нашего собственного внутреннего рынка. За восемь месяцев текущего года такие именно ненефтегазовые доходы федерального бюджета выросли более чем на 18%", - заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.Он добавил, что власти ожидают роста нефтегазовых доходов бюджета в ближайшее время, что позволит пополнить Фонд национального благосостояния.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, владимир путин, бюджет
Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин, бюджет
20:53 17.09.2026 (обновлено: 20:54 17.09.2026)
 
Путин отметил существенный вклад ненефтегазовых доходов в бюджет

Путин: за восемь месяцев 2026 года ненефтегазовые доходы выросли более чем на 18%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил существенный вклад ненефтегазовых доходов в бюджет РФ, за восемь месяцев 2026 года они выросли более чем на 18%.
Российский лидер в четверг провел совещание по экономическим вопросам. Он отметил, что власти видят, как растут цены на нефть на мировых рынках.
"Существенный вклад в этот результат занесли не нефтегазовые доходы, то есть поступления, которые не связаны с глобальной конъюнктурой углеводородов, а опираются на динамику нашего собственного внутреннего рынка. За восемь месяцев текущего года такие именно ненефтегазовые доходы федерального бюджета выросли более чем на 18%", - заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.
Он добавил, что власти ожидают роста нефтегазовых доходов бюджета в ближайшее время, что позволит пополнить Фонд национального благосостояния.
 
ФинансыРОССИЯВладимир Путинбюджет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала