https://1prime.ru/20260917/cherkizovo-873388085.html
"Черкизово" планирует 22 сентября собрать заявки на биржевые облигации
"Черкизово" планирует 22 сентября собрать заявки на биржевые облигации - 17.09.2026, ПРАЙМ
"Черкизово" планирует 22 сентября собрать заявки на биржевые облигации
Группа "Черкизово" планирует 22 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном - объемом 10 миллиардов рублей, сообщил РИА... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T13:36+0300
2026-09-17T13:36+0300
2026-09-17T13:36+0300
рынок
бизнес
банк россии
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Группа "Черкизово" планирует 22 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном - объемом 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не выше 160 базисных пунктов.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-002Р-06 с ежемесячными купонами.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 25 сентября. Агент по размещению - БК "Регион".
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рынок, бизнес, банк россии
Рынок, Бизнес, Банк России
"Черкизово" планирует 22 сентября собрать заявки на биржевые облигации
"Черкизово" планирует 22 сентября собрать заявки на облигации на 10 млрд рублей
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Группа "Черкизово" планирует 22 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном - объемом 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не выше 160 базисных пунктов.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-002Р-06 с ежемесячными купонами.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 25 сентября. Агент по размещению - БК "Регион".