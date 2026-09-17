https://1prime.ru/20260917/cherkizovo-873388085.html

"Черкизово" планирует 22 сентября собрать заявки на биржевые облигации

"Черкизово" планирует 22 сентября собрать заявки на биржевые облигации - 17.09.2026, ПРАЙМ

"Черкизово" планирует 22 сентября собрать заявки на биржевые облигации

Группа "Черкизово" планирует 22 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном - объемом 10 миллиардов рублей, сообщил РИА... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T13:36+0300

2026-09-17T13:36+0300

2026-09-17T13:36+0300

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бизнес

банк россии

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Группа "Черкизово" планирует 22 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном - объемом 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не выше 160 базисных пунктов. Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-002Р-06 с ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 25 сентября. Агент по размещению - БК "Регион".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, бизнес, банк россии