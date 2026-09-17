https://1prime.ru/20260917/chikhachev-873358933.html

За эти десять навыков работодатель готов платить больше

За эти десять навыков работодатель готов платить больше - 17.09.2026, ПРАЙМ

За эти десять навыков работодатель готов платить больше

Логика рынка труда в 2026 году претерпела кардинальные изменения и теперь сводится к двум простым правилам: работодатель перестал платить за то, что можно... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T05:05+0300

2026-09-17T05:05+0300

2026-09-17T05:05+0300

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МОСКВА, 17 - ПРАЙМ. Логика рынка труда в 2026 году претерпела кардинальные изменения и теперь сводится к двум простым правилам: работодатель перестал платить за то, что можно автоматизировать и платит за то, что автоматизировать нельзя. Вот 10 навыков, которые сегодня быстрее всего помогут договориться с работодателем.Первое — умение работать с ИИ как с инструментом, а не как с подсказкой. Речь не о пройденном курсе по нейросетям, а о реальном ускорении работы вдвое. Это уже не преимущество, а входной билет: сегодня специалист без этого навыка проигрывает коллеге с тем же опытом просто по скорости.Второе — способность показать результат в цифрах. Не просто "занимался маркетингом", а "поднял конверсию с 2% до 3,5%". Кандидаты, которые говорят цифрами, получают предложение в среднем на две недели быстрее. Это чистая механика: работодателю не нужно додумывать ценность соискателя.Третье — переговоры и коммуникация. Тот самый навык, который ИИ не заберет. Умение договориться, объяснить сложное простыми словами, снять напряжение в конфликте — за это платят надбавку на любой позиции, от кладовщика до директора.Четвертое — базовая аналитика данных. Не Data Science, а умение открыть таблицу, посчитать, увидеть закономерность и сделать вывод. Сегодня этого ожидают от маркетолога, HR-специалиста, продажника, операционного менеджера и всех остальных.Пятое — самостоятельность в неопределенности. Способность взять задачу без подробного техзадания и довести до результата. Это первое, что проверяют на интервью в компаниях среднего размера: там просто нет возможности "разжевывать" каждый шаг.Шестое — умение учиться быстро. Не наличие множества сертификатов, а доказанная способность освоить новое за короткий срок. На собеседовании формулируйте это через пример: было незнакомо, вот как разобрался, вот за какое время.Седьмое — понимание экономики бизнеса. Хотя бы на уровне откуда компания берет деньги и куда их тратит. Специалист, который связывает свою работу с прибылью и выручкой, воспринимается совершенно иначе, чем тот, кто просто выполняет задачи.Восьмое — цифровая гигиена и работа в сервисах: CRM, документооборот, базовые интеграции и других. Скучно, но именно на этом спотыкаются кандидаты старшего возраста, и именно это часто становится настоящей причиной отказа.Девятое — управление собой. Приоритеты, дедлайны, честная оценка своего ресурса. На удаленке и в гибриде это стало критичным: контролировать вас никто не будет, а спрашивать будут.Наконец, десятое —умение продавать себя. Резюме, сопроводительное письмо, поведение на интервью. Правда в том, что сильный специалист с плохо упакованным опытом проигрывает середняку, который умеет о себе рассказать.Автор: Алексей Чихачев, управляющий партнер HR-агентства А2

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Алексей Чихачев https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/1b/872725894_0:0:1024:1024_100x100_80_0_0_3966a9c3e67ad58f9e1621a64c04334f.jpg

мнения аналитиков, общество , рынок труда, ии