За эти десять навыков работодатель готов платить больше

МОСКВА, 17 - ПРАЙМ. Логика рынка труда в 2026 году претерпела кардинальные изменения и теперь сводится к двум простым правилам: работодатель перестал платить за то, что можно автоматизировать и платит за то, что автоматизировать нельзя. Вот 10 навыков, которые сегодня быстрее всего помогут договориться с работодателем.Первое — умение работать с ИИ как с инструментом, а не как с подсказкой. Речь не о пройденном курсе по нейросетям, а о реальном ускорении работы вдвое. Это уже не преимущество, а входной билет: сегодня специалист без этого навыка проигрывает коллеге с тем же опытом просто по скорости.Второе — способность показать результат в цифрах. Не просто "занимался маркетингом", а "поднял конверсию с 2% до 3,5%". Кандидаты, которые говорят цифрами, получают предложение в среднем на две недели быстрее. Это чистая механика: работодателю не нужно додумывать ценность соискателя.Третье — переговоры и коммуникация. Тот самый навык, который ИИ не заберет. Умение договориться, объяснить сложное простыми словами, снять напряжение в конфликте — за это платят надбавку на любой позиции, от кладовщика до директора.Четвертое — базовая аналитика данных. Не Data Science, а умение открыть таблицу, посчитать, увидеть закономерность и сделать вывод. Сегодня этого ожидают от маркетолога, HR-специалиста, продажника, операционного менеджера и всех остальных.Пятое — самостоятельность в неопределенности. Способность взять задачу без подробного техзадания и довести до результата. Это первое, что проверяют на интервью в компаниях среднего размера: там просто нет возможности "разжевывать" каждый шаг.Шестое — умение учиться быстро. Не наличие множества сертификатов, а доказанная способность освоить новое за короткий срок. На собеседовании формулируйте это через пример: было незнакомо, вот как разобрался, вот за какое время.Седьмое — понимание экономики бизнеса. Хотя бы на уровне откуда компания берет деньги и куда их тратит. Специалист, который связывает свою работу с прибылью и выручкой, воспринимается совершенно иначе, чем тот, кто просто выполняет задачи.Восьмое — цифровая гигиена и работа в сервисах: CRM, документооборот, базовые интеграции и других. Скучно, но именно на этом спотыкаются кандидаты старшего возраста, и именно это часто становится настоящей причиной отказа.Девятое — управление собой. Приоритеты, дедлайны, честная оценка своего ресурса. На удаленке и в гибриде это стало критичным: контролировать вас никто не будет, а спрашивать будут.Наконец, десятое —умение продавать себя. Резюме, сопроводительное письмо, поведение на интервью. Правда в том, что сильный специалист с плохо упакованным опытом проигрывает середняку, который умеет о себе рассказать.Автор: Алексей Чихачев, управляющий партнер HR-агентства А2
МОСКВА, 17 - ПРАЙМ. Логика рынка труда в 2026 году претерпела кардинальные изменения и теперь сводится к двум простым правилам: работодатель перестал платить за то, что можно автоматизировать и платит за то, что автоматизировать нельзя. Вот 10 навыков, которые сегодня быстрее всего помогут договориться с работодателем.
Первое — умение работать с ИИ как с инструментом, а не как с подсказкой. Речь не о пройденном курсе по нейросетям, а о реальном ускорении работы вдвое. Это уже не преимущество, а входной билет: сегодня специалист без этого навыка проигрывает коллеге с тем же опытом просто по скорости.
Второе — способность показать результат в цифрах. Не просто "занимался маркетингом", а "поднял конверсию с 2% до 3,5%". Кандидаты, которые говорят цифрами, получают предложение в среднем на две недели быстрее. Это чистая механика: работодателю не нужно додумывать ценность соискателя.
Третье — переговоры и коммуникация. Тот самый навык, который ИИ не заберет. Умение договориться, объяснить сложное простыми словами, снять напряжение в конфликте — за это платят надбавку на любой позиции, от кладовщика до директора.
Четвертое — базовая аналитика данных. Не Data Science, а умение открыть таблицу, посчитать, увидеть закономерность и сделать вывод. Сегодня этого ожидают от маркетолога, HR-специалиста, продажника, операционного менеджера и всех остальных.
Пятое — самостоятельность в неопределенности. Способность взять задачу без подробного техзадания и довести до результата. Это первое, что проверяют на интервью в компаниях среднего размера: там просто нет возможности "разжевывать" каждый шаг.
Шестое — умение учиться быстро. Не наличие множества сертификатов, а доказанная способность освоить новое за короткий срок. На собеседовании формулируйте это через пример: было незнакомо, вот как разобрался, вот за какое время.
Седьмое — понимание экономики бизнеса. Хотя бы на уровне откуда компания берет деньги и куда их тратит. Специалист, который связывает свою работу с прибылью и выручкой, воспринимается совершенно иначе, чем тот, кто просто выполняет задачи.
Восьмое — цифровая гигиена и работа в сервисах: CRM, документооборот, базовые интеграции и других. Скучно, но именно на этом спотыкаются кандидаты старшего возраста, и именно это часто становится настоящей причиной отказа.
Девятое — управление собой. Приоритеты, дедлайны, честная оценка своего ресурса. На удаленке и в гибриде это стало критичным: контролировать вас никто не будет, а спрашивать будут.
Наконец, десятое —умение продавать себя. Резюме, сопроводительное письмо, поведение на интервью. Правда в том, что сильный специалист с плохо упакованным опытом проигрывает середняку, который умеет о себе рассказать.
Автор: Алексей Чихачев, управляющий партнер HR-агентства А2
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