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Число новых домов в США в августе неожиданно снизилось

Число новых домов в США в августе неожиданно снизилось - 17.09.2026, ПРАЙМ

Число новых домов в США в августе неожиданно снизилось

Количество новых домов в США, строительство которых было начато в августе, опустилось на 2,6% по сравнению с пересмотренным показателем июля в 1,309 миллиона -... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T15:50+0300

2026-09-17T15:50+0300

2026-09-17T15:50+0300

мировая экономика

недвижимость

сша

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в августе, опустилось на 2,6% по сравнению с пересмотренным показателем июля в 1,309 миллиона - до 1,275 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя - до 1,31 миллиона с изначального уровня июля в 1,239 миллиона.

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мировая экономика, недвижимость, сша