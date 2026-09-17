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Число новых домов в США в августе неожиданно снизилось
Число новых домов в США в августе неожиданно снизилось - 17.09.2026, ПРАЙМ
Число новых домов в США в августе неожиданно снизилось
Количество новых домов в США, строительство которых было начато в августе, опустилось на 2,6% по сравнению с пересмотренным показателем июля в 1,309 миллиона -... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T15:50+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в августе, опустилось на 2,6% по сравнению с пересмотренным показателем июля в 1,309 миллиона - до 1,275 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя - до 1,31 миллиона с изначального уровня июля в 1,239 миллиона.
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мировая экономика, недвижимость, сша
Мировая экономика, Недвижимость, США
Число новых домов в США в августе неожиданно снизилось
Число новостроек в США в августе упало на 2,6% - до 1,275 миллиона
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в августе, опустилось на 2,6% по сравнению с пересмотренным показателем июля в 1,309 миллиона - до 1,275 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя - до 1,31 миллиона с изначального уровня июля в 1,239 миллиона.