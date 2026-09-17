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Число заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось - 17.09.2026, ПРАЙМ

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 сентября, снизилось на 10 тысяч по сравнению с первоначальным значением... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T15:50+0300

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мировая экономика

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 сентября, снизилось на 10 тысяч по сравнению с первоначальным значением предыдущей недели в 206 тысяч - до 196 тысяч, сообщило министерство труда страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали роста показателя до 208 тысяч с изначального уровня предшествующей недели в 206 тысяч, который не пересматривался.Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 2 750 с пересмотренного уровня предшествующей недели - до 203 250 заявок.Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 5 сентября, снизилось на 39 тысяч к пересмотренному показателю недельной давности и составило 1,73 миллиона.Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.

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мировая экономика, сша