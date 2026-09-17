Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доходы бюджета Сириуса выросли более чем в два раза за пять лет - 17.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260917/dohody-873401158.html
Доходы бюджета Сириуса выросли более чем в два раза за пять лет
Доходы бюджета Сириуса выросли более чем в два раза за пять лет - 17.09.2026, ПРАЙМ
Доходы бюджета Сириуса выросли более чем в два раза за пять лет
Доходы бюджета федеральной территории Сириус в 2026 году, в сравнении с 2022 годом, выросли более чем в два раза и достигли 31 миллиарда рублей, заявила... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T18:51+0300
2026-09-17T18:56+0300
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873401158.jpg?1789660565
СИРИУС, 17 сен - ПРАЙМ. Доходы бюджета федеральной территории Сириус в 2026 году, в сравнении с 2022 годом, выросли более чем в два раза и достигли 31 миллиарда рублей, заявила председатель Совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева в эфире телеканала "Россия 24". "Доходы бюджета увеличились более чем в два раза. 31 миллиард сейчас годовые доходы бюджета", - сказала Шмелева. По данным пресс-службы ФТ Сириус, доходы бюджета Сириуса в 2022 году составляли 14 миллиардов рублей. Там уточнили, что расходы также выросли более чем в 5 раз: с 3 до 17 миллиардов рублей. Отмечается, что 88 процентов расходов Сириуса распределены по 6 государственным программам.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы
Финансы
18:51 17.09.2026 (обновлено: 18:56 17.09.2026)
 
Доходы бюджета Сириуса выросли более чем в два раза за пять лет

Шмелева: доходы бюджета Сириуса достигли 31 миллиарда рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
СИРИУС, 17 сен - ПРАЙМ. Доходы бюджета федеральной территории Сириус в 2026 году, в сравнении с 2022 годом, выросли более чем в два раза и достигли 31 миллиарда рублей, заявила председатель Совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева в эфире телеканала "Россия 24".
"Доходы бюджета увеличились более чем в два раза. 31 миллиард сейчас годовые доходы бюджета", - сказала Шмелева.
По данным пресс-службы ФТ Сириус, доходы бюджета Сириуса в 2022 году составляли 14 миллиардов рублей.
Там уточнили, что расходы также выросли более чем в 5 раз: с 3 до 17 миллиардов рублей. Отмечается, что 88 процентов расходов Сириуса распределены по 6 государственным программам.
 
Финансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала