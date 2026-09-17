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Доходы бюджета Сириуса выросли более чем в два раза за пять лет

Доходы бюджета Сириуса выросли более чем в два раза за пять лет - 17.09.2026, ПРАЙМ

Доходы бюджета Сириуса выросли более чем в два раза за пять лет

Доходы бюджета федеральной территории Сириус в 2026 году, в сравнении с 2022 годом, выросли более чем в два раза и достигли 31 миллиарда рублей, заявила... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T18:51+0300

2026-09-17T18:51+0300

2026-09-17T18:56+0300

финансы

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СИРИУС, 17 сен - ПРАЙМ. Доходы бюджета федеральной территории Сириус в 2026 году, в сравнении с 2022 годом, выросли более чем в два раза и достигли 31 миллиарда рублей, заявила председатель Совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева в эфире телеканала "Россия 24". "Доходы бюджета увеличились более чем в два раза. 31 миллиард сейчас годовые доходы бюджета", - сказала Шмелева. По данным пресс-службы ФТ Сириус, доходы бюджета Сириуса в 2022 году составляли 14 миллиардов рублей. Там уточнили, что расходы также выросли более чем в 5 раз: с 3 до 17 миллиардов рублей. Отмечается, что 88 процентов расходов Сириуса распределены по 6 государственным программам.

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финансы