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Доля доллара в расчетах через SWIFT достигла рекордного значения

Доля доллара в расчетах через SWIFT достигла рекордного значения - 17.09.2026, ПРАЙМ

Доля доллара в расчетах через SWIFT достигла рекордного значения

Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT по итогам августа достигла нового рекордного значения в 52,09%, за месяц увеличившись на 1,1... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T11:17+0300

2026-09-17T11:17+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT по итогам августа достигла нового рекордного значения в 52,09%, за месяц увеличившись на 1,1 процентного пункта, в основном за счет евро и фунта стерлингов, следует из данных системы, которые изучило РИА Новости. Прошлым рекордным показателем за все время ведения статистики была доля в 51,14%, зафиксированная в марте этого года. При этом доля евро за месяц просела на 0,41 процентного пункта - до 21,37%. Третьим по востребованности в платежах через систему остался британский фунт стерлингов, доля которого по сравнению с июлем сократилась на 0,6 процентного пункта - до 6,37%. Четвертая строчка отошла японской иене (рост на 0,17 процентного пункта, до 3,52%). Третий месяц подряд первую пятерку популярных валют замыкает юань, доля которого выросла до максимальных с апреля прошлого года 3,26% (рост на 0,16 процентного пункта). Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система и в Индии.

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финансы, рынок, банки, китай, индия, swift