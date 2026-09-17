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Доля доллара в расчетах через SWIFT достигла рекордного значения - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Доля доллара в расчетах через SWIFT достигла рекордного значения
Доля доллара в расчетах через SWIFT достигла рекордного значения - 17.09.2026, ПРАЙМ
Доля доллара в расчетах через SWIFT достигла рекордного значения
Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT по итогам августа достигла нового рекордного значения в 52,09%, за месяц увеличившись на 1,1... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T11:17+0300
2026-09-17T11:18+0300
финансы
рынок
банки
китай
индия
swift
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT по итогам августа достигла нового рекордного значения в 52,09%, за месяц увеличившись на 1,1 процентного пункта, в основном за счет евро и фунта стерлингов, следует из данных системы, которые изучило РИА Новости. Прошлым рекордным показателем за все время ведения статистики была доля в 51,14%, зафиксированная в марте этого года. При этом доля евро за месяц просела на 0,41 процентного пункта - до 21,37%. Третьим по востребованности в платежах через систему остался британский фунт стерлингов, доля которого по сравнению с июлем сократилась на 0,6 процентного пункта - до 6,37%. Четвертая строчка отошла японской иене (рост на 0,17 процентного пункта, до 3,52%). Третий месяц подряд первую пятерку популярных валют замыкает юань, доля которого выросла до максимальных с апреля прошлого года 3,26% (рост на 0,16 процентного пункта). Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система и в Индии.
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финансы, рынок, банки, китай, индия, swift
Финансы, Рынок, Банки, КИТАЙ, ИНДИЯ, SWIFT
11:17 17.09.2026 (обновлено: 11:18 17.09.2026)
 
Доля доллара в расчетах через SWIFT достигла рекордного значения

Доля доллара в расчетах через SWIFT в августе достигла рекордного значения в 52,09%

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT по итогам августа достигла нового рекордного значения в 52,09%, за месяц увеличившись на 1,1 процентного пункта, в основном за счет евро и фунта стерлингов, следует из данных системы, которые изучило РИА Новости.
Прошлым рекордным показателем за все время ведения статистики была доля в 51,14%, зафиксированная в марте этого года.
При этом доля евро за месяц просела на 0,41 процентного пункта - до 21,37%.
Третьим по востребованности в платежах через систему остался британский фунт стерлингов, доля которого по сравнению с июлем сократилась на 0,6 процентного пункта - до 6,37%.
Четвертая строчка отошла японской иене (рост на 0,17 процентного пункта, до 3,52%).
Третий месяц подряд первую пятерку популярных валют замыкает юань, доля которого выросла до максимальных с апреля прошлого года 3,26% (рост на 0,16 процентного пункта).
Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система и в Индии.
 
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