https://1prime.ru/20260917/dolja-873388248.html

Доля людей без отопления в ЕС в 2025 году составила 8,8%

Доля людей без отопления в ЕС в 2025 году составила 8,8% - 17.09.2026, ПРАЙМ

Доля людей без отопления в ЕС в 2025 году составила 8,8%

Доля людей, у которых нет возможности поддерживать у себя дома комфортный уровень тепла, в Евросоюзе в 2025 году составила 8,8%, говорится в материалах,... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T13:42+0300

2026-09-17T13:42+0300

2026-09-17T13:42+0300

общество

литва

болгария

испания

ес

евростат

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Доля людей, у которых нет возможности поддерживать у себя дома комфортный уровень тепла, в Евросоюзе в 2025 году составила 8,8%, говорится в материалах, опубликованных Евростатом. Авторы материала объясняют, что возможность поддерживать в доме комфортную температуру зависит от ряда факторов, "включая финансовые возможности, общее состояние здания, географическое положение и стоимость энергоносителей". "В 2025 году 8,8% жителей ЕС не могли позволить себе поддерживать в доме достаточный уровень тепла", - говорится в публикации. Пока что доля людей без возможности нормально отапливать свои дома заметно выше, чем в 2021 году - тогда она составляла 6,9%. Согласно статистике Евростата самая большая доля людей, у которых нет возможности обеспечить достаточную отапливаемость своего жилища, оказалась в Греции - 18,1%. Также в число "лидеров" по этому показателю вошли Литва (16,7%), Болгария (16,1%), Испания (15,9%), Португалия (15,6%), Румыния (11,9%), Франция (11,5%) и Кипр (11,3%). Меньше всего таких людей в Норвегии (1,7%), Финляндии (2,6%), Эстонии (3,1%), Польше (3,2%), Люксембурге (3,5%) и Словении (3,6%). Сильнее всего доля населения без возможности поддерживать в доме достаточный уровень тепла с 2024 по 2025 год выросла в Румынии - на 1,1 процентного пункта. Самое заметное сокращение было на Кипре - на 3,3 процентного пункта, в Болгарии - на 2,9 процентного пункта, в Испании - на 1,6 процентного пункта и Литве - на 1,3 процентного пункта.

литва

болгария

испания

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общество , литва, болгария, испания, ес, евростат