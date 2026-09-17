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Эксперт рассказала, как удалить информацию о себе из интернета - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказала, как удалить информацию о себе из интернета
Эксперт рассказала, как удалить информацию о себе из интернета - 17.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, как удалить информацию о себе из интернета
Полностью удалить информацию о себе из интернета невозможно - цифровой след складывается не только из собственных аккаунтов, но и упоминаний в чужих соцсетях,... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T02:18+0300
2026-09-17T02:18+0300
технологии
общество
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Полностью удалить информацию о себе из интернета невозможно - цифровой след складывается не только из собственных аккаунтов, но и упоминаний в чужих соцсетях, рассказала РИА Новости ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова. "Полностью исчезнуть из интернета невозможно. Цифровой след появляется не сразу, он копится и складывается из множества обычных действий в сети. И вы уже сейчас можете посмотреть, что известно о вас", - сказала она. Эксперт отметила, что можно попробовать в поиске ввести имя и фамилию, логины, номер телефона и проверить, какая информация доступна. По ее словам, стоит обратить внимание не только на старые аккаунты и публикации, но и на чужие упоминания. Отдельно стоит проверить и поиск по изображениям, там могут найтись старые забытые записи. "Вы можете воспользоваться ИИ-сервисами для поиска информации о себе. Он не найдет какую-то закрытую информацию о вас, но может помочь сопоставить то, что уже лежит в открытом доступе: старые упоминания, публикации, сведения о работе", - прокомментировала она. Эксперт также порекомендовала вспомнить о старых аккаунтах, которыми давно не пользуетесь. Если профиль не нужен, Кокова предлагает сначала удалить из него всю лишнюю информацию, публикации и фотографии, а затем и сам аккаунт.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
технологии, общество
Технологии, Общество
02:18 17.09.2026
 
Эксперт рассказала, как удалить информацию о себе из интернета

Эксперт Кокова: полностью удалить информацию о себе из интернета невозможно

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Полностью удалить информацию о себе из интернета невозможно - цифровой след складывается не только из собственных аккаунтов, но и упоминаний в чужих соцсетях, рассказала РИА Новости ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова.
"Полностью исчезнуть из интернета невозможно. Цифровой след появляется не сразу, он копится и складывается из множества обычных действий в сети. И вы уже сейчас можете посмотреть, что известно о вас", - сказала она.
Эксперт отметила, что можно попробовать в поиске ввести имя и фамилию, логины, номер телефона и проверить, какая информация доступна. По ее словам, стоит обратить внимание не только на старые аккаунты и публикации, но и на чужие упоминания. Отдельно стоит проверить и поиск по изображениям, там могут найтись старые забытые записи.
"Вы можете воспользоваться ИИ-сервисами для поиска информации о себе. Он не найдет какую-то закрытую информацию о вас, но может помочь сопоставить то, что уже лежит в открытом доступе: старые упоминания, публикации, сведения о работе", - прокомментировала она.
Эксперт также порекомендовала вспомнить о старых аккаунтах, которыми давно не пользуетесь. Если профиль не нужен, Кокова предлагает сначала удалить из него всю лишнюю информацию, публикации и фотографии, а затем и сам аккаунт.
 
ТехнологииОбщество
 
 
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