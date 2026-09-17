https://1prime.ru/20260917/ekspert-873372078.html

Эксперт рассказала, как удалить информацию о себе из интернета

Эксперт рассказала, как удалить информацию о себе из интернета - 17.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, как удалить информацию о себе из интернета

Полностью удалить информацию о себе из интернета невозможно - цифровой след складывается не только из собственных аккаунтов, но и упоминаний в чужих соцсетях,... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T02:18+0300

2026-09-17T02:18+0300

2026-09-17T02:18+0300

технологии

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873372078.jpg?1789600694

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Полностью удалить информацию о себе из интернета невозможно - цифровой след складывается не только из собственных аккаунтов, но и упоминаний в чужих соцсетях, рассказала РИА Новости ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова. "Полностью исчезнуть из интернета невозможно. Цифровой след появляется не сразу, он копится и складывается из множества обычных действий в сети. И вы уже сейчас можете посмотреть, что известно о вас", - сказала она. Эксперт отметила, что можно попробовать в поиске ввести имя и фамилию, логины, номер телефона и проверить, какая информация доступна. По ее словам, стоит обратить внимание не только на старые аккаунты и публикации, но и на чужие упоминания. Отдельно стоит проверить и поиск по изображениям, там могут найтись старые забытые записи. "Вы можете воспользоваться ИИ-сервисами для поиска информации о себе. Он не найдет какую-то закрытую информацию о вас, но может помочь сопоставить то, что уже лежит в открытом доступе: старые упоминания, публикации, сведения о работе", - прокомментировала она. Эксперт также порекомендовала вспомнить о старых аккаунтах, которыми давно не пользуетесь. Если профиль не нужен, Кокова предлагает сначала удалить из него всю лишнюю информацию, публикации и фотографии, а затем и сам аккаунт.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество