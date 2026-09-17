https://1prime.ru/20260917/ekspert-873372078.html
Эксперт рассказала, как удалить информацию о себе из интернета
Эксперт рассказала, как удалить информацию о себе из интернета - 17.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, как удалить информацию о себе из интернета
Полностью удалить информацию о себе из интернета невозможно - цифровой след складывается не только из собственных аккаунтов, но и упоминаний в чужих соцсетях,... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T02:18+0300
2026-09-17T02:18+0300
2026-09-17T02:18+0300
технологии
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873372078.jpg?1789600694
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Полностью удалить информацию о себе из интернета невозможно - цифровой след складывается не только из собственных аккаунтов, но и упоминаний в чужих соцсетях, рассказала РИА Новости ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова.
"Полностью исчезнуть из интернета невозможно. Цифровой след появляется не сразу, он копится и складывается из множества обычных действий в сети. И вы уже сейчас можете посмотреть, что известно о вас", - сказала она.
Эксперт отметила, что можно попробовать в поиске ввести имя и фамилию, логины, номер телефона и проверить, какая информация доступна. По ее словам, стоит обратить внимание не только на старые аккаунты и публикации, но и на чужие упоминания. Отдельно стоит проверить и поиск по изображениям, там могут найтись старые забытые записи.
"Вы можете воспользоваться ИИ-сервисами для поиска информации о себе. Он не найдет какую-то закрытую информацию о вас, но может помочь сопоставить то, что уже лежит в открытом доступе: старые упоминания, публикации, сведения о работе", - прокомментировала она.
Эксперт также порекомендовала вспомнить о старых аккаунтах, которыми давно не пользуетесь. Если профиль не нужен, Кокова предлагает сначала удалить из него всю лишнюю информацию, публикации и фотографии, а затем и сам аккаунт.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество
Эксперт рассказала, как удалить информацию о себе из интернета
Эксперт Кокова: полностью удалить информацию о себе из интернета невозможно
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Полностью удалить информацию о себе из интернета невозможно - цифровой след складывается не только из собственных аккаунтов, но и упоминаний в чужих соцсетях, рассказала РИА Новости ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова.
"Полностью исчезнуть из интернета невозможно. Цифровой след появляется не сразу, он копится и складывается из множества обычных действий в сети. И вы уже сейчас можете посмотреть, что известно о вас", - сказала она.
Эксперт отметила, что можно попробовать в поиске ввести имя и фамилию, логины, номер телефона и проверить, какая информация доступна. По ее словам, стоит обратить внимание не только на старые аккаунты и публикации, но и на чужие упоминания. Отдельно стоит проверить и поиск по изображениям, там могут найтись старые забытые записи.
"Вы можете воспользоваться ИИ-сервисами для поиска информации о себе. Он не найдет какую-то закрытую информацию о вас, но может помочь сопоставить то, что уже лежит в открытом доступе: старые упоминания, публикации, сведения о работе", - прокомментировала она.
Эксперт также порекомендовала вспомнить о старых аккаунтах, которыми давно не пользуетесь. Если профиль не нужен, Кокова предлагает сначала удалить из него всю лишнюю информацию, публикации и фотографии, а затем и сам аккаунт.