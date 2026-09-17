https://1prime.ru/20260917/ekspert-873373250.html

Эксперт объяснила, почему подростки могут отказаться от онлайн-общения

Эксперт объяснила, почему подростки могут отказаться от онлайн-общения - 17.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт объяснила, почему подростки могут отказаться от онлайн-общения

Подростки после запрета отдельных соцсетей могут не отказаться от онлайн-общения, а переместиться на другие платформы, которые взрослые понимают еще хуже,... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T05:42+0300

2026-09-17T05:42+0300

2026-09-17T05:42+0300

технологии

общество

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австралия

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Подростки после запрета отдельных соцсетей могут не отказаться от онлайн-общения, а переместиться на другие платформы, которые взрослые понимают еще хуже, рассказала РИА Новости доцент новозеландского Университета Кентербери Кара Свит. В Новой Зеландии в августе был представлен законопроект об онлайн-безопасности, предусматривающий возрастную проверку пользователей и дополнительные обязанности платформ по защите несовершеннолетних. "Нужно быть осторожными, чтобы мы просто не переместили онлайн-активность молодых людей туда, где взрослые понимают происходящее еще меньше", - отметила доцент. По словам Свит, после ограничения привычных социальных сетей дети могут переходить на Discord, новые платформы или другие цифровые пространства, не подпадающие под запрет. "Эти пространства не обязательно безопаснее и могут нести собственные риски", - сказала эксперт. При этом более жесткий контроль доступа сам по себе не устраняет причин, по которым подростки стремятся сохранить онлайн-общение, пояснила Свит. По словам эксперта, онлайн- и офлайн-жизнь подростков тесно переплетены: общение, начавшееся в школе, вечером продолжается в групповых чатах, а затем вновь переносится в школу. "Молодые люди способны адаптироваться к технологическим ограничениям, когда по другую сторону находится что-то социально важное для них", - добавила Свит. При ограничении привычного канала связи важно понимать, чем он будет заменен, подчеркнула она. Австралия стала первой страной, где с 10 декабря 2025 года на национальном уровне начали действовать ограничения на использование ряда социальных платформ детьми младше 16 лет. После этого аналогичные или близкие по смыслу инициативы стали рассматриваться и в других странах, в том числе Великобритании и Норвегии, а в Индонезии весной 2026 года началось поэтапное ограничение доступа детей младше 16 лет к цифровым платформам высокого риска. В России вопрос регулирования доступа детей к социальным сетям также обсуждается. При этом российские политики выступают против прямого запрета, называя доступ детей к соцсетям прежде всего внутрисемейным вопросом и предлагая вместо жестких ограничений усиливать защиту несовершеннолетних от деструктивного контента и расширять меры родительского контроля.

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технологии, общество , новая зеландия, австралия, великобритания