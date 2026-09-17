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Эксперт рассказала об уникальных сортах винограда в России

Эксперт рассказала об уникальных сортах винограда в России - 17.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказала об уникальных сортах винограда в России

Россия богата уникальными сортами винограда, десять из них, включая популярные у россиян красностоп и кокур, растут в долине реки Дон и в Крыму, рассказала РИА... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T05:48+0300

2026-09-17T05:48+0300

2026-09-17T05:48+0300

бизнес

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россия богата уникальными сортами винограда, десять из них, включая популярные у россиян красностоп и кокур, растут в долине реки Дон и в Крыму, рассказала РИА Новости винный директор эногастрономического фестиваля "Виноград" Екатерина Топорищева. "Россия богата уникальными сортами винограда. Только в нашей стране произрастают такие уникальные сорта винограда, как красностоп золотовский, сибирьковый, пухляковский, кумшацкий, плечистик, цимлянский черный - донские автохтонны. Крымские: кокур, кефесия, эким кара, сары пандас", - сказала она. "Мы отмечаем рост интереса россиян к отечественным автохтонам. Среди белых аборигенных сортов самым популярным является крымский кокур, а среди красных - красностоп золотовский, который выращивают в основном в Ростовской области", - добавила она. Эксперт также отметила, что Ассоциация виноградарей и виноделов России в этом году учредила официальный день красностопа золотовского, теперь он отмечается 10 сентября. Так, 200 лет назад зафиксировано первое документально подтвержденное упоминание этого сорта, добавила Топорищева. По ее словам, вина из этого сорта имеют насыщенный цвет, выраженные танины и ноты черных ягод: черники, смородины и терновника. Как отметила винный эксперт Юлия Макарова, идеальным дополнением к этому вину будет донская еда, например, наваристый донской борщ, либо же мясная классика - шашлык из баранины, стейк на гриле. Относительно кокура Топорищева подчеркнула, что это крымский автохтон, имеющий ароматы спелой груши, полевых цветов и легких пряностей. "Из него делают и игристые, и тихие сухие, полусладкие и даже десертные вина", - добавила она. Так, сухой кокур хорошо сочетается с блюдами из рыбы и морепродуктов, в том числе из крымских рапанов, мидий и барабули, а десертный вариант следует брать к сладкой выпечке или к рахат лукуму, заключила Макарова.

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бизнес, россия, дон, крым