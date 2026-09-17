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Эксперт назвала условие изменения энергопотребления в России
Эксперт назвала условие изменения энергопотребления в России - 17.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвала условие изменения энергопотребления в России
Изменение показателя энергопотребления в России по итогам года возможно только при холодной осени и зиме, сообщила журналистам председатель набсовета ассоциации | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T10:17+0300
2026-09-17T10:17+0300
2026-09-17T10:17+0300
россия
александр панин
александра панина
интер рао
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Изменение показателя энергопотребления в России по итогам года возможно только при холодной осени и зиме, сообщила журналистам председатель набсовета ассоциации "Совет производителей энергии", член правления "Интер РАО" Александра Панина.
Энергопотребление в России с начала года к началу сентября снизилось на 0,1%, говорил журналистам глава "Системного оператора" Федор Опадчий. При этом по прогнозу организации потребление электроэнергии в России в 2027-2032 годах ежегодно будет расти на 1,87%.
"Сейчас динамика потребления немножко отвязывается от погоды, но, с другой стороны, начинается четвертый квартал. Если будет очень холодно, то, может быть, ситуация пойдет на выравнивание", - прокомментировала Панина ожидания относительно потребления электроэнергии по итогам года.
"Наверное, у нас, кроме погоды, сейчас нет факторов, на которые можно надеяться в четвертом квартале фундаментально для исправления ситуации с потреблением", - подчеркнула она.
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россия, александр панин, александра панина, интер рао
РОССИЯ, Александр Панин, Александра Панина, Интер РАО
Эксперт назвала условие изменения энергопотребления в России
Эксперт Панина: изменение энергопотребления возможно только при холодной осени и зиме
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Изменение показателя энергопотребления в России по итогам года возможно только при холодной осени и зиме, сообщила журналистам председатель набсовета ассоциации "Совет производителей энергии", член правления "Интер РАО" Александра Панина.
Энергопотребление в России с начала года к началу сентября снизилось на 0,1%, говорил журналистам глава "Системного оператора" Федор Опадчий. При этом по прогнозу организации потребление электроэнергии в России в 2027-2032 годах ежегодно будет расти на 1,87%.
"Сейчас динамика потребления немножко отвязывается от погоды, но, с другой стороны, начинается четвертый квартал. Если будет очень холодно, то, может быть, ситуация пойдет на выравнивание", - прокомментировала Панина ожидания относительно потребления электроэнергии по итогам года.
"Наверное, у нас, кроме погоды, сейчас нет факторов, на которые можно надеяться в четвертом квартале фундаментально для исправления ситуации с потреблением", - подчеркнула она.