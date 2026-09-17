https://1prime.ru/20260917/ekspert-873380371.html

Эксперт назвала условие изменения энергопотребления в России

Эксперт назвала условие изменения энергопотребления в России - 17.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт назвала условие изменения энергопотребления в России

Изменение показателя энергопотребления в России по итогам года возможно только при холодной осени и зиме, сообщила журналистам председатель набсовета ассоциации | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T10:17+0300

2026-09-17T10:17+0300

2026-09-17T10:17+0300

россия

александр панин

александра панина

интер рао

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Изменение показателя энергопотребления в России по итогам года возможно только при холодной осени и зиме, сообщила журналистам председатель набсовета ассоциации "Совет производителей энергии", член правления "Интер РАО" Александра Панина. Энергопотребление в России с начала года к началу сентября снизилось на 0,1%, говорил журналистам глава "Системного оператора" Федор Опадчий. При этом по прогнозу организации потребление электроэнергии в России в 2027-2032 годах ежегодно будет расти на 1,87%. "Сейчас динамика потребления немножко отвязывается от погоды, но, с другой стороны, начинается четвертый квартал. Если будет очень холодно, то, может быть, ситуация пойдет на выравнивание", - прокомментировала Панина ожидания относительно потребления электроэнергии по итогам года. "Наверное, у нас, кроме погоды, сейчас нет факторов, на которые можно надеяться в четвертом квартале фундаментально для исправления ситуации с потреблением", - подчеркнула она.

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