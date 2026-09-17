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Экспорт швейцарских часов в августе вырос на 9,1%

Экспорт швейцарских часов в августе вырос на 9,1% - 17.09.2026, ПРАЙМ

Экспорт швейцарских часов в августе вырос на 9,1%

Экспорт из Швейцарии часов в августе этого года поднялась на 9,1% в годовом выражении - до 1,8 миллиарда франков, говорится в материале, опубликованном... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T10:08+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Экспорт из Швейцарии часов в августе этого года поднялась на 9,1% в годовом выражении - до 1,8 миллиарда франков, говорится в материале, опубликованном Федерацией швейцарской часовой промышленности. "В августе, который был на один рабочий день длиннее, чем в 2025 году, экспорт швейцарских часов вырос на 9,1%, в результате чего скользящее среднее за двенадцать месяцев вышло в плюс впервые за два года", - сообщили в федерации. Общий показатель в августе составил 1,789 миллиарда франков. Подавляющую часть экспорта заняли наручные часы - 1,705 миллиарда франков (+8,6%), или 1,092 миллиона изделий (+9,5%), говорится в сообщении. Совокупная выручка с начала года превысила 17 миллиардов франков (+1,7%), указывается в релизе. Наибольший вклад в рост в денежном эквиваленте в августе пришелся на биметаллические часы из золота и стали - на 20,1%, до 355,3 миллиона франков, а также из драгоценных металлов - на 6,9%, до 660,8 миллиона франков, - и стали - на 2,8%, до 538,9 миллиона франков. Экспорт часов из других материалов поднялся в августе на 31,9%, до 61,6 миллиона франков. В количественном выражении самый сильный рост поставок показали часы также из других материалов - на 20,6%, до 307,6 тысячи единиц. Поставки стальных часов выросли на 9% - до 625,5 тысячи единиц, биметаллических - на 5,9%, до 69,9 тысячи. Заметное снижение пришлось на экспорт часов из других металлов - на 16,6%, до 65,5 тысячи изделий. Наиболее заметный рост показали часы в ценовой категории менее 200 франков - на 14,9% в количественном выражении и на 13,3% в стоимостном. В категории 200-500 франков рост составил 7,4% и 6,1% соответственно, выше 3 тысяч франков - 2,6% и 10,2% соответственно. При этом часы стоимостью 500-3000 франков показали снижение на 1,9% по количеству и на 0,9% по выручке. Крупнейшим экспортным рынком для швейцарских часов в августе вновь стали США с долей в 11%, или 197,5 миллиона франков (-19,4% за год). Следом расположились Британия - 164,7 миллиона (+46,1%), Франция - 157,3 миллиона франков (+113,5%), Япония - 135,8 миллиона франков (+22,1%), а также Китай и Гонконг, туда поставки выросли на 15,8% и 1,4%, до 133,5 миллиона и 117,6 миллиона соответственно.

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мировая экономика, швейцария, сша, франция