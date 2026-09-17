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Экспорт из Швейцарии в августе упал на 17,2% - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Экспорт из Швейцарии в августе упал на 17,2%
Экспорт из Швейцарии в августе упал на 17,2% - 17.09.2026, ПРАЙМ
Экспорт из Швейцарии в августе упал на 17,2%
Экспорт из Швейцарии в августе упал сразу на 17,2% по отношению к июлю, до 23,05 миллиарда франков, следует из данных швейцарской таможни. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T13:15+0300
2026-09-17T13:15+0300
мировая экономика
швейцария
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Экспорт из Швейцарии в августе упал сразу на 17,2% по отношению к июлю, до 23,05 миллиарда франков, следует из данных швейцарской таможни. Согласно данным Trading View, это сильнейшее падение в месячном выражении с января 1972 года, когда падение составило 19,4%. Месяцем ранее при этом наблюдался заметный рост экспорта - на 14,6% к июню, до 27,837 миллиарда с 24,287 миллиарда франков. В годовом выражении экспорт в августе поднялся на 1,5%. Импорт в страну в месячном выражении сократился при этом на 11,6% к июлю, до 17,444 миллиарда франков - сильнейшее снижение в месячном выражении с апреля прошлого года, следует из данных таможни. Профицит торгового баланса, таким образом, составил 5,606 миллиарда франков по сравнению с 8,094 миллиарда в июле. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали профицита в 7,5 миллиарда франков. Существенное влияние на статистику, как указывает таможня, оказал сектор химической и фармацевтической продукции. Ее экспорт в августе упал на 32,2% в месячном выражении - до 10,965 миллиарда франков, а импорт - на 35,8%, до 4,442 миллиарда, говорится в сообщении.
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мировая экономика, швейцария
Мировая экономика, ШВЕЙЦАРИЯ
13:15 17.09.2026
 
Экспорт из Швейцарии в августе упал на 17,2%

Экспорт из Швейцарии в августе упал на 17,2%, до 23,05 миллиарда франков

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Экспорт из Швейцарии в августе упал сразу на 17,2% по отношению к июлю, до 23,05 миллиарда франков, следует из данных швейцарской таможни.
Согласно данным Trading View, это сильнейшее падение в месячном выражении с января 1972 года, когда падение составило 19,4%.
Месяцем ранее при этом наблюдался заметный рост экспорта - на 14,6% к июню, до 27,837 миллиарда с 24,287 миллиарда франков. В годовом выражении экспорт в августе поднялся на 1,5%.
Импорт в страну в месячном выражении сократился при этом на 11,6% к июлю, до 17,444 миллиарда франков - сильнейшее снижение в месячном выражении с апреля прошлого года, следует из данных таможни.
Профицит торгового баланса, таким образом, составил 5,606 миллиарда франков по сравнению с 8,094 миллиарда в июле. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали профицита в 7,5 миллиарда франков.
Существенное влияние на статистику, как указывает таможня, оказал сектор химической и фармацевтической продукции. Ее экспорт в августе упал на 32,2% в месячном выражении - до 10,965 миллиарда франков, а импорт - на 35,8%, до 4,442 миллиарда, говорится в сообщении.
 
Мировая экономикаШВЕЙЦАРИЯ
 
 
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