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Электроснабжение в Ростове-на-Дону восстановлено

Электроснабжение в Ростове-на-Дону восстановлено - 17.09.2026, ПРАЙМ

Электроснабжение в Ростове-на-Дону восстановлено

Электроснабжение, нарушенное из-за падения обломков БПЛА в ряде районов Ростова-на-Дону, восстановлено, сообщил журналистам представитель правительства... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T14:03+0300

2026-09-17T14:03+0300

2026-09-17T14:03+0300

общество

ростов-на-дону

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - ПРАЙМ. Электроснабжение, нарушенное из-за падения обломков БПЛА в ряде районов Ростова-на-Дону, восстановлено, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области. Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь проинформировал о массированной атаке на Ростов-на-Дону. В результате падения обломков БПЛА была повреждена трансформаторная подстанция - нарушено электроснабжение в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах города. "Электроснабжение в Ростове-на-Дону восстановлено", - сказал представитель правительства области.

ростов-на-дону

ростовская область

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общество , ростов-на-дону, ростовская область