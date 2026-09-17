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Электроснабжение в Ростове-на-Дону восстановлено - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Электроснабжение в Ростове-на-Дону восстановлено
Электроснабжение в Ростове-на-Дону восстановлено - 17.09.2026, ПРАЙМ
Электроснабжение в Ростове-на-Дону восстановлено
Электроснабжение, нарушенное из-за падения обломков БПЛА в ряде районов Ростова-на-Дону, восстановлено, сообщил журналистам представитель правительства... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T14:03+0300
2026-09-17T14:03+0300
общество
ростов-на-дону
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - ПРАЙМ. Электроснабжение, нарушенное из-за падения обломков БПЛА в ряде районов Ростова-на-Дону, восстановлено, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области. Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь проинформировал о массированной атаке на Ростов-на-Дону. В результате падения обломков БПЛА была повреждена трансформаторная подстанция - нарушено электроснабжение в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах города. "Электроснабжение в Ростове-на-Дону восстановлено", - сказал представитель правительства области.
ростов-на-дону
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общество , ростов-на-дону, ростовская область
Общество , РОСТОВ-НА-ДОНУ, Ростовская область
14:03 17.09.2026
 
Электроснабжение в Ростове-на-Дону восстановлено

В Ростове-на-Дону восстановили электроснабжение, нарушенное из-за падения обломков БПЛА

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - ПРАЙМ. Электроснабжение, нарушенное из-за падения обломков БПЛА в ряде районов Ростова-на-Дону, восстановлено, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области.
Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь проинформировал о массированной атаке на Ростов-на-Дону. В результате падения обломков БПЛА была повреждена трансформаторная подстанция - нарушено электроснабжение в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах города.
"Электроснабжение в Ростове-на-Дону восстановлено", - сказал представитель правительства области.
 
ОбществоРОСТОВ-НА-ДОНУРостовская область
 
 
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