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Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2028 года - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2028 года
Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2028 года - 17.09.2026, ПРАЙМ
Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2028 года
Действие российского продовольственного эмбарго, которое было введено еще в 2014 году, продлено до конца 2028 года, следует из указа президента России Владимира | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T21:09+0300
2026-09-17T21:13+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Действие российского продовольственного эмбарго, которое было введено еще в 2014 году, продлено до конца 2028 года, следует из указа президента России Владимира Путина."Продлить с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", - сказано в документе.Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Россия продлевала эти меры.В настоящее время эти контрсанкции действуют против США, ЕС, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.
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сельское хозяйство, мировая экономика, владимир путин, россия
Сельское хозяйство, Мировая экономика, Владимир Путин, РОССИЯ
21:09 17.09.2026 (обновлено: 21:13 17.09.2026)
 
Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2028 года

Путин продлил российское продовольственное эмбарго до конца 2028 года

© РИА Новости . Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Максим Захаров
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Действие российского продовольственного эмбарго, которое было введено еще в 2014 году, продлено до конца 2028 года, следует из указа президента России Владимира Путина.
"Продлить с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", - сказано в документе.
Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Россия продлевала эти меры.
В настоящее время эти контрсанкции действуют против США, ЕС, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.
 
Сельское хозяйствоМировая экономикаВладимир ПутинРОССИЯ
 
 
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