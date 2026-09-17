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Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2028 года

Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2028 года - 17.09.2026, ПРАЙМ

Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2028 года

Действие российского продовольственного эмбарго, которое было введено еще в 2014 году, продлено до конца 2028 года, следует из указа президента России Владимира | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T21:09+0300

2026-09-17T21:09+0300

2026-09-17T21:13+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Действие российского продовольственного эмбарго, которое было введено еще в 2014 году, продлено до конца 2028 года, следует из указа президента России Владимира Путина."Продлить с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", - сказано в документе.Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Россия продлевала эти меры.В настоящее время эти контрсанкции действуют против США, ЕС, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, мировая экономика, владимир путин, россия