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Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2028 года
Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2028 года - 17.09.2026, ПРАЙМ
Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2028 года
Действие российского продовольственного эмбарго, которое было введено еще в 2014 году, продлено до конца 2028 года, следует из указа президента России Владимира | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T21:09+0300
2026-09-17T21:09+0300
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сельское хозяйство
мировая экономика
владимир путин
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Действие российского продовольственного эмбарго, которое было введено еще в 2014 году, продлено до конца 2028 года, следует из указа президента России Владимира Путина."Продлить с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", - сказано в документе.Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Россия продлевала эти меры.В настоящее время эти контрсанкции действуют против США, ЕС, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.
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сельское хозяйство, мировая экономика, владимир путин, россия
Сельское хозяйство, Мировая экономика, Владимир Путин, РОССИЯ
Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2028 года
Путин продлил российское продовольственное эмбарго до конца 2028 года
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Действие российского продовольственного эмбарго, которое было введено еще в 2014 году, продлено до конца 2028 года, следует из указа президента России Владимира Путина.
"Продлить с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", - сказано в документе.
Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Россия продлевала эти меры.
В настоящее время эти контрсанкции действуют против США, ЕС, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.