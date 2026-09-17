https://1prime.ru/20260917/err-873407593.html
Эстония может отложить завершение строительства Rail Baltic на четыре года
Эстония может отложить завершение строительства Rail Baltic на четыре года - 17.09.2026, ПРАЙМ
Эстония может отложить завершение строительства Rail Baltic на четыре года
Власти Эстонии планируют отложить завершение строительства железнодорожной трассы Rail Baltic на четыре года, чтобы иметь возможность использовать больше... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T21:40+0300
2026-09-17T21:40+0300
2026-09-17T21:40+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Власти Эстонии планируют отложить завершение строительства железнодорожной трассы Rail Baltic на четыре года, чтобы иметь возможность использовать больше средств из фондов Европейского союза, пишет эстонская телерадиокомпания ERR. Rail Baltic - проект скоростной железнодорожной магистрали, которая должна соединить страны Прибалтики (Эстонию, Латвию и Литву) с европейской железнодорожной сетью. По итогам аудита Европейской счетной палаты стоимость проекта за шесть лет выросла более чем в 2,5 раза и в четыре раза - по сравнению с первоначальной ценой. Сейчас его стоимость оценивается в 23,8 миллиардов евро. "Правительство рассматривает возможность отложить завершение строительства железнодорожной трассы Rail Baltic на четыре года. Если Эстония завершит строительство своей части трассы, как было запланировано, к 2030 году, это потребует значительно большей доли государственного финансирования. Если перенести срок завершения на 2034 год, можно будет использовать больше средств из фондов Европейского союза", - говорится в сообщении. По словам премьер-министра Эстонии Кристена Михала, сроки завершения строительства сейчас обсуждаются между представителями всех прибалтийских стран. Окончательное решение будет озвучено в следующий четверг, 24 сентября. "Мы самые успешные (в строительстве Rail Baltic - ред.) и можем завершить строительство трассы к 2030 году. Но если строить быстрее, мы потратим больше собственных средств. Если строить немного медленнее, мы сможем использовать значительно больше европейских денег. Именно между этими вариантами и приходится выбирать", - приводит ERR слова Михала.
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бизнес, эстония, прибалтика, латвия
Бизнес, ЭСТОНИЯ, Прибалтика, ЛАТВИЯ
Эстония может отложить завершение строительства Rail Baltic на четыре года
ERR: сроки окончания строительства железной дороги Rail Baltic могут отодвинуть на 4 года
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Власти Эстонии планируют отложить завершение строительства железнодорожной трассы Rail Baltic на четыре года, чтобы иметь возможность использовать больше средств из фондов Европейского союза, пишет эстонская телерадиокомпания ERR.
Rail Baltic - проект скоростной железнодорожной магистрали, которая должна соединить страны Прибалтики (Эстонию, Латвию и Литву) с европейской железнодорожной сетью. По итогам аудита Европейской счетной палаты стоимость проекта за шесть лет выросла более чем в 2,5 раза и в четыре раза - по сравнению с первоначальной ценой. Сейчас его стоимость оценивается в 23,8 миллиардов евро.
"Правительство рассматривает возможность отложить завершение строительства железнодорожной трассы Rail Baltic на четыре года. Если Эстония завершит строительство своей части трассы, как было запланировано, к 2030 году, это потребует значительно большей доли государственного финансирования. Если перенести срок завершения на 2034 год, можно будет использовать больше средств из фондов Европейского союза", - говорится в сообщении.
По словам премьер-министра Эстонии Кристена Михала, сроки завершения строительства сейчас обсуждаются между представителями всех прибалтийских стран. Окончательное решение будет озвучено в следующий четверг, 24 сентября.
"Мы самые успешные (в строительстве Rail Baltic - ред.) и можем завершить строительство трассы к 2030 году. Но если строить быстрее, мы потратим больше собственных средств. Если строить немного медленнее, мы сможем использовать значительно больше европейских денег. Именно между этими вариантами и приходится выбирать", - приводит ERR слова Михала.