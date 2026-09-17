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СМИ: ЕС попросил Китай сократить экспорт гибридных автомобилей

СМИ: ЕС попросил Китай сократить экспорт гибридных автомобилей - 17.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: ЕС попросил Китай сократить экспорт гибридных автомобилей

Евросоюз попросил власти КНР сократить экспорт гибридных автомобилей на рынок блока, чтобы его доля составляла примерно 15%, сообщила газета Financial Times со... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T07:55+0300

2026-09-17T07:55+0300

2026-09-17T07:55+0300

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мировая экономика

китай

кнр

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ес

financial times

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Евросоюз попросил власти КНР сократить экспорт гибридных автомобилей на рынок блока, чтобы его доля составляла примерно 15%, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. По словам издания, Брюссель хочет, чтобы Пекин "обуздал" свое производство машин, в противном случае КНР может столкнуться с более высокими пошлинами на свою продукцию. "Брюссель ждет от Пекина обязательство по ограничению экспорта произведенных в Китае гибридных автомобилей до примерно 15% от рынка ЕС по сравнению с более чем третью (которую экспорт занимает - ред.) сегодня", - отметили газете источники. Чиновник из ЕС подчеркнул газете, что Брюссель также определил ряд товаров, в том числе химических, в отношении которых он хотел бы видеть ограничение экспорта со стороны КНР. Блок также хочет, чтобы Пекин закупал больше экспортируемой продукции ЕС. В июне немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на высокопоставленных еврочиновников и источники из промышленных кругов сообщала, что Евросоюз планирует ввести компенсационные пошлины на гибридные автомобили из Китая, чтобы защитить европейский рынок от китайского импорта. В конце мая газета New York Times писала, что Европа приближается к торговой войне с Китаем и опасается экзистенциальных угроз для своих отраслей промышленности из-за наплыва дешевых китайских товаров на континент. При этом министерство коммерции КНР 21 мая заявило, что Китай примет решительные ответные меры, если ЕС начнет ограничивать китайские компании и товары.

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бизнес, мировая экономика, китай, кнр, пекин, ес, financial times, handelsblatt