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ЕС в июле резко увеличил импорт из России вязаной одежды

ЕС в июле резко увеличил импорт из России вязаной одежды - 17.09.2026, ПРАЙМ

ЕС в июле резко увеличил импорт из России вязаной одежды

Евросоюз в июле этого года резко увеличил импорт из России вязаной одежды, в результате чего объем поставок достиг максимума с октября 2001 года,... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T09:16+0300

2026-09-17T09:16+0300

2026-09-17T09:16+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Евросоюз в июле этого года резко увеличил импорт из России вязаной одежды, в результате чего объем поставок достиг максимума с октября 2001 года, свидетельствуют данные Евростата, которые проанализировало РИА Новости. Так, за июль этого года ЕС импортировал из РФ свитеров, пуловеров, кардиганов, жилетов и других вязаных изделий на 1,18 миллиона евро. В предыдущие месяцы стоимость поставок составляла лишь несколько тысяч евро: в июне - 1,3 тысячи евро, а в прошлом июле - 14,3 тысячи евро. В результате июльский импорт стал максимальным с октября 2001 года, когда объединение закупило в России вязаной одежды на 1,3 миллиона евро. Главным образом европейцы покупали изделия из кашемира (1,16 миллиона евро) и шерсти (22 тысячи евро). А основным покупателем вязаной одежды была Италия. По итогам месяца Россия среди поставщиков вязаной одежды в ЕС расположилась в четвертой десятке. В пятерке расположились Китай (506,9 миллиона евро), Бангладеш (361,8 миллиона), Турция (115,4 миллиона), Камбоджа (91,7 миллиона) и Вьетнам (55,6 миллиона). При этом по поставкам свитеров, кардиганов и жилеток из кашемира Россия стала пятой.

италия

китай

бангладеш

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бизнес, италия, китай, бангладеш, ес