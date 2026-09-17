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В Ярославской области при атаке дронов поврежден НПЗ
В Ярославской области при атаке дронов поврежден НПЗ - 17.09.2026, ПРАЙМ
В Ярославской области при атаке дронов поврежден НПЗ
Нефтеперерабатывающий завод поврежден в Ярославской области при атаке дронов, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T08:51+0300
2026-09-17T08:51+0300
2026-09-17T08:51+0300
промышленность
россия
ярославская область
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающий завод поврежден в Ярославской области при атаке дронов, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Есть повреждения нефтеперерабатывающего завода. Идет оперативное тушение возгораний. Также упавшими обломками выбиты окна нескольких многоквартирных домов, повреждены автомобили", - написал он в канале на платформе "Макс".
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промышленность, россия, ярославская область
Промышленность, РОССИЯ, Ярославская область
В Ярославской области при атаке дронов поврежден НПЗ
Евраев: при атаке дронов в Ярославской области поврежден нефтеперерабатывающий завод
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающий завод поврежден в Ярославской области при атаке дронов, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Есть повреждения нефтеперерабатывающего завода. Идет оперативное тушение возгораний. Также упавшими обломками выбиты окна нескольких многоквартирных домов, повреждены автомобили", - написал он в канале на платформе "Макс".