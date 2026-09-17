https://1prime.ru/20260917/evraev-873375519.html

В Ярославской области при атаке дронов поврежден НПЗ

В Ярославской области при атаке дронов поврежден НПЗ - 17.09.2026, ПРАЙМ

В Ярославской области при атаке дронов поврежден НПЗ

Нефтеперерабатывающий завод поврежден в Ярославской области при атаке дронов, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T08:51+0300

2026-09-17T08:51+0300

2026-09-17T08:51+0300

промышленность

россия

ярославская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0d/866441060_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_076d520ec07513a4998ec840b02214bf.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающий завод поврежден в Ярославской области при атаке дронов, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Есть повреждения нефтеперерабатывающего завода. Идет оперативное тушение возгораний. Также упавшими обломками выбиты окна нескольких многоквартирных домов, повреждены автомобили", - написал он в канале на платформе "Макс".

ярославская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия, ярославская область