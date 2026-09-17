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Филиппины выделят 45 миллионов долларов на изучение нефтегазовых бассейнов
Филиппины выделят 45 миллионов долларов на изучение нефтегазовых бассейнов - 17.09.2026, ПРАЙМ
Филиппины выделят 45 миллионов долларов на изучение нефтегазовых бассейнов
Филиппины выделят около 44,7 миллиона долларов США на сбор геофизических данных о нефтегазовых бассейнах страны, передает филиппинское новостное агентство... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T18:39+0300
2026-09-17T18:39+0300
2026-09-17T18:47+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Филиппины выделят около 44,7 миллиона долларов США на сбор геофизических данных о нефтегазовых бассейнах страны, передает филиппинское новостное агентство Philippine News Agency (PNA). Филиппины возобновят масштабные государственные работы по картированию своих нефтегазоносных бассейнов спустя почти 40 лет. Проект охватит территорию площадью около 120 тысяч квадратных километров. "Филиппины инвестируют почти 2,8 миллиарда филиппинских песо (около 44,7 миллиона долларов США) в получение новых геофизических данных, чтобы вновь привлечь геологоразведочные компании к участкам, которые ранее считались перспективными для добычи природного газа", - пишет PNA. Новый этап геологоразведки проводится на фоне стремления правительства Филиппин использовать собственные запасы природного газа для снижения зависимости от импортного топлива в рамках расширения системы энергоснабжения страны. Министерство энергетики Филиппин заявило, что на всей исследуемой территории может быть заключено до 120 отдельных контрактов на геологоразведочные работы. Исследования, проведенные на этой территории ранее, указывали на высокую вероятность наличия там запасов природного газа. Последняя сопоставимая по масштабам государственная кампания по сбору геофизических данных о нефтегазовых бассейнах республики проводилась на Филиппинах в 1980-х годах при финансовой поддержке Всемирного банка.
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газ, филиппины, сша, всемирный банк
Газ, ФИЛИППИНЫ, США, Всемирный банк
Филиппины выделят 45 миллионов долларов на изучение нефтегазовых бассейнов
PNA: Филиппины выделят 44,7 миллиона долларов на изучение нефтегазовых бассейнов
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Филиппины выделят около 44,7 миллиона долларов США на сбор геофизических данных о нефтегазовых бассейнах страны, передает филиппинское новостное агентство Philippine News Agency (PNA).
Филиппины возобновят масштабные государственные работы по картированию своих нефтегазоносных бассейнов спустя почти 40 лет. Проект охватит территорию площадью около 120 тысяч квадратных километров.
"Филиппины инвестируют почти 2,8 миллиарда филиппинских песо (около 44,7 миллиона долларов США) в получение новых геофизических данных, чтобы вновь привлечь геологоразведочные компании к участкам, которые ранее считались перспективными для добычи природного газа", - пишет PNA.
Новый этап геологоразведки проводится на фоне стремления правительства Филиппин использовать собственные запасы природного газа для снижения зависимости от импортного топлива в рамках расширения системы энергоснабжения страны.
Министерство энергетики Филиппин заявило, что на всей исследуемой территории может быть заключено до 120 отдельных контрактов на геологоразведочные работы. Исследования, проведенные на этой территории ранее, указывали на высокую вероятность наличия там запасов природного газа.
Последняя сопоставимая по масштабам государственная кампания по сбору геофизических данных о нефтегазовых бассейнах республики проводилась на Филиппинах в 1980-х годах при финансовой поддержке Всемирного банка.