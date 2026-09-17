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"Флант" объединил контейнеры, виртуалки и ИИ в единую платформу

"Флант" объединил контейнеры, виртуалки и ИИ в единую платформу - 17.09.2026, ПРАЙМ

"Флант" объединил контейнеры, виртуалки и ИИ в единую платформу

Компания "Флант" объединила три продукта — Deckhouse Kubernetes Platform, Deckhouse Virtualization Platform и Deckhouse Commander — в единую Deckhouse Platform. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T13:25+0300

2026-09-17T13:25+0300

2026-09-17T13:25+0300

технологии

программное обеспечение

цифровые платформы

ии

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МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Компания "Флант" объединила три продукта — Deckhouse Kubernetes Platform, Deckhouse Virtualization Platform и Deckhouse Commander — в единую Deckhouse Platform. Решение предназначено для гибридных ландшафтов: контейнеры, виртуальные машины, ИИ-сервисы и данные управляются из одной точки через общий control plane, с едиными системами безопасности и наблюдаемости.Архитектурно платформа собирается из ядра Deckhouse Platform Core и 14 совместимых расширений — для работы с данными, гибридной инфраструктурой, информационной безопасностью, сетями и ML/AI. Заказчик подключает только нужные модули и расширяет конфигурацию по мере роста. Платформа покрывает семь сценариев: контейнеры, виртуализация, комбинированные нагрузки, ИИ, работа с данными, частное облако и распределённая гибридная инфраструктура.Для ИТ-инженеров ключевое изменение — отказ от необходимости делать выбор между одинаково важными продуктами."Современные компании вынуждены постоянно выбирать: виртуальные машины или контейнеры, облако или on-prem, Open Source или готовая платформа. Каждый такой компромисс стоит времени и денег. Нам удалось объединить виртуальные машины и контейнеры, облака и on-prem, инфраструктуру как код и ИИ-агентов, а также управляемые сервисы, сети и storage", — говорит технический директор и соучредитель "Фланта" Давид Мэгтон.При этом виртуализация не ушла из production, и управление обеими технологиями из одного оркестратора стало отраслевой практикой. В сценарии для ИИ GPU включён в общий пул ресурсов рядом с CPU и памятью, запуск сервиса занимает часы, а не месяцы. Для данных предусмотрен единый слой хранения с интеграцией внешних СХД и управляемыми сервисами: PostgreSQL, ClickHouse, Airflow, брокеры сообщений, кеши. В частном облаке ресурсы выделяются по кнопке, а не по тикету, с прозрачной экономикой по проектам.По данным компании, под управлением платформы находятся более 1300 кластеров у 260 компаний. Кластер Kubernetes разворачивается в среднем за 15 минут, время вывода продукта на рынок сокращается на 23%, TCO за пять лет ниже на 27% по сравнению с самостоятельно собранной платформой. Двух инженеров достаточно для обслуживания 170+ кластеров и 1000+ виртуальных машин. Платформа имеет сертификат ФСТЭК России и запись в реестре российского ПО.Функциональность в Deckhouse Platform накапливается от обновления к обновлению: за прошлый год вышло более 10 версий, что позволяет использовать новые возможности без пересборки среды и с прозрачным TCO. Помимо платформы, компания развивает совместимые продукты: Deckhouse Observability, Development Portal, Stronghold и Code. Доступна бесплатная редакция Deckhouse Platform Open.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, программное обеспечение, цифровые платформы, ии