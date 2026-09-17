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ФНС в сентябре закрыла косметическую компанию "Кара Кросс косметикс"
ФНС в сентябре закрыла косметическую компанию "Кара Кросс косметикс" - 17.09.2026, ПРАЙМ
ФНС в сентябре закрыла косметическую компанию "Кара Кросс косметикс"
Налоговая служба в сентябре закрыла косметическую компанию "Кара Кросс косметикс", соучредителем которой является блогер Карина Кросс (Карина Лазарьянц),... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T08:34+0300
2026-09-17T08:34+0300
2026-09-17T08:34+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Налоговая служба в сентябре закрыла косметическую компанию "Кара Кросс косметикс", соучредителем которой является блогер Карина Кросс (Карина Лазарьянц), следует из юридических документов.
В начале августа РИА Новости со ссылкой на юридические документы сообщало, что ФНС в Москве начала ликвидацию компании "Кара Кросс косметикс", основным видом деятельности которой является "торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами".
Согласно документам, 11 сентября налоговая исключила из ЕГРЮЛ юрлицо в связи наличием недостоверных сведений.
Блогер владела 20% фирмы, еще 80% - были поделены пополам между Виктором Геделяном и Артемом Матнишяном.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ФНС России, ФНС
ФНС в сентябре закрыла косметическую компанию "Кара Кросс косметикс"
ФНС закрыла косметическую компанию, соучредителем которой является блогер Карина Кросс
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Налоговая служба в сентябре закрыла косметическую компанию "Кара Кросс косметикс", соучредителем которой является блогер Карина Кросс (Карина Лазарьянц), следует из юридических документов.
В начале августа РИА Новости со ссылкой на юридические документы сообщало, что ФНС в Москве начала ликвидацию компании "Кара Кросс косметикс", основным видом деятельности которой является "торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами".
Согласно документам, 11 сентября налоговая исключила из ЕГРЮЛ юрлицо в связи наличием недостоверных сведений.
Блогер владела 20% фирмы, еще 80% - были поделены пополам между Виктором Геделяном и Артемом Матнишяном.