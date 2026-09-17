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ФНС России и Катара подписали меморандум о сотрудничестве - 17.09.2026, ПРАЙМ
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ФНС России и Катара подписали меморандум о сотрудничестве
ФНС России и Катара подписали меморандум о сотрудничестве - 17.09.2026, ПРАЙМ
ФНС России и Катара подписали меморандум о сотрудничестве
Федеральная налоговая служба (ФНС) России и Главное налоговое управление Катара подписали меморандум о взаимопонимании и техническом сотрудничестве в области... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T19:16+0300
2026-09-17T19:18+0300
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финансы
катар
даниил егоров
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России и Главное налоговое управление Катара подписали меморандум о взаимопонимании и техническом сотрудничестве в области налогового администрирования, сообщили в российском ведомстве. "Руководитель ФНС России Даниил Егоров и президент Главного налогового управления Государства Катар Халифа бин Джассим Аль-Кувари подписали Меморандум о взаимопонимании и техническом сотрудничестве в области налогового администрирования", - говорится в сообщении ведомства. Так, меморандум включает такие направления взаимодействия как стратегии технического развития, сбора налогов и управления налоговой задолженностью; клиентоцентричную модель налогового администрирования; механизмы обеспечения соблюдения налогового законодательства, а также налоговые льготы и налоговую политику будущего, отмечается в сообщении. Руководители ведомств отметили эффективное взаимодействие сторон и значимость подписания меморандума, который будет способствовать его углублению. Глава ФНС России поблагодарил представителей Катара за продуктивное сотрудничество и подчеркнул важность расширения профессионального диалога, говорится в сообщении. Как он отметил, текущий уровень партнерства очень ценен, а также выразил заинтересованность в его укреплении - в частности, через обмен современными подходами к цифровому налоговому администрированию, указывается в сообщении. "Партнерское сотрудничество в рамках меморандума позволит нам не только усовершенствовать обмен передовыми налоговыми практиками в условиях цифровизации, но и координировать деятельность в области налогового администрирования на региональном и глобальном уровнях. Это поможет расширить и детализировать наше сотрудничество и взаимопонимание в налоговых вопросах", - приводятся слова Егорова в сообщении. В ходе совместной работы планируются двусторонние мероприятия по обмену опытом и передаче знаний в рамках семинаров, заседаний рабочих групп и деловых визитов для ознакомления с системами налогового администрирования, а также оказание технического содействия в области совершенствования его процессов, добавили в ФНС РФ.
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россия, финансы, катар, даниил егоров, фнс россии, фнс
РОССИЯ, Финансы, КАТАР, Даниил Егоров, ФНС России, ФНС
19:16 17.09.2026 (обновлено: 19:18 17.09.2026)
 
ФНС России и Катара подписали меморандум о сотрудничестве

ФНС России и Катара подписали меморандум о сотрудничестве по налоговому администрированию

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России и Главное налоговое управление Катара подписали меморандум о взаимопонимании и техническом сотрудничестве в области налогового администрирования, сообщили в российском ведомстве.
"Руководитель ФНС России Даниил Егоров и президент Главного налогового управления Государства Катар Халифа бин Джассим Аль-Кувари подписали Меморандум о взаимопонимании и техническом сотрудничестве в области налогового администрирования", - говорится в сообщении ведомства.
Так, меморандум включает такие направления взаимодействия как стратегии технического развития, сбора налогов и управления налоговой задолженностью; клиентоцентричную модель налогового администрирования; механизмы обеспечения соблюдения налогового законодательства, а также налоговые льготы и налоговую политику будущего, отмечается в сообщении.
Руководители ведомств отметили эффективное взаимодействие сторон и значимость подписания меморандума, который будет способствовать его углублению. Глава ФНС России поблагодарил представителей Катара за продуктивное сотрудничество и подчеркнул важность расширения профессионального диалога, говорится в сообщении.
Как он отметил, текущий уровень партнерства очень ценен, а также выразил заинтересованность в его укреплении - в частности, через обмен современными подходами к цифровому налоговому администрированию, указывается в сообщении.
"Партнерское сотрудничество в рамках меморандума позволит нам не только усовершенствовать обмен передовыми налоговыми практиками в условиях цифровизации, но и координировать деятельность в области налогового администрирования на региональном и глобальном уровнях. Это поможет расширить и детализировать наше сотрудничество и взаимопонимание в налоговых вопросах", - приводятся слова Егорова в сообщении.
В ходе совместной работы планируются двусторонние мероприятия по обмену опытом и передаче знаний в рамках семинаров, заседаний рабочих групп и деловых визитов для ознакомления с системами налогового администрирования, а также оказание технического содействия в области совершенствования его процессов, добавили в ФНС РФ.
 
РОССИЯФинансыКАТАРДаниил ЕгоровФНС РоссииФНС
 
 
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