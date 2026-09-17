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FT: Европа столкнется с дефицитом картофеля и ростом цен на него

FT: Европа столкнется с дефицитом картофеля и ростом цен на него - 17.09.2026, ПРАЙМ

FT: Европа столкнется с дефицитом картофеля и ростом цен на него

Европа столкнется с дефицитом картофеля и ростом цен на него после летних волн жары, которые, согласно анализу, привели к потере почти 7 миллионов тонн урожая,... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T10:38+0300

2026-09-17T10:38+0300

2026-09-17T10:38+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Европа столкнется с дефицитом картофеля и ростом цен на него после летних волн жары, которые, согласно анализу, привели к потере почти 7 миллионов тонн урожая, сообщает газета Financial Times со ссылкой на прогноз некоммерческой организации Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU). В начале сентября в поступившем РИА Новости заявлении объединения фермеров и сельскохозяйственных кооперативов Copa-Cogeca европейские фермеры предупредили Еврокомиссию об угрозе нехватки продовольствия и скачка цен в ЕС в предстоящие месяцы из-за масштабных потерь урожая и кормов после летней жары. "Европа сталкивается с нехваткой картофеля... Из-за экстремальных погодных условий, согласно анализу, было потеряно около 3,1 миллиона тонн картофеля стоимостью от 400 до 620 миллионов евро... К этому добавляются примерно 3,6 миллиона тонн, которые в этом году вообще не были выращены после рекордного урожая 2025 года", - пишет газета. Так, по прогнозу ECIU, урожай картофеля в Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах, основных странах Европы по этому показателю, может сократиться с рекордных 27,3 миллиона тонн в прошлом году до 19,5-20,5 миллиона тонн в этом. Если эти оценки подтвердятся, то всего за год Европа перейдет к рекордному минимуму выращенного картофеля от рекордного максимума, когда избыток предложения опустил эталонную цену на картофель в Бельгии практически до нуля, уточняет Financial Times. Фермеры тогда выбрасывали невостребованный картофель, раздавали его бесплатно, сжигали или скармливали скоту. Американские импортные пошлины и усиление конкуренции со стороны Азии также оказали давление на европейский экспорт замороженного картофеля фри, из-за чего фермеры сократили посадки, передает газета. Отмечается, что жара также повлияла на размер картофеля. Переработчикам обычно нужны клубни диаметром более 50 миллиметров, однако на некоторых полях большая часть урожая не достигает 40 миллиметров. Производители уже начали смягчать требования к сырью, поэтому картофель фри может стать мельче, делятся с газетой фермеры. Цены на свободном рынке при этом уже резко выросли, сообщает Financial Times. Картофель нового урожая для переработки в некоторых странах Европы продается до 250 евро за тонну (примерно 30 евро годом ранее.) Во Франции столовый картофель к 3 сентября подорожал до 520 евро за тонну с 310. По оценке экспертов, которую приводит издание, последствия дефицита начнут проявляться на полках супермаркетов примерно к католической Пасхе в марте.

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сельское хозяйство, мировая экономика, европа, франция, бельгия, financial times, ес