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Немецкие перевозчики пожаловались Мерцу на высокие цены на дизтопливо

Немецкие перевозчики пожаловались Мерцу на высокие цены на дизтопливо - 17.09.2026, ПРАЙМ

Немецкие перевозчики пожаловались Мерцу на высокие цены на дизтопливо

Немецкий федеральный союз по грузовым автомобильным перевозкам, логистике и утилизации отходов (BGL) обратился в открытом письме к канцлеру Германии Фридриху... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T14:46+0300

2026-09-17T14:46+0300

2026-09-17T14:46+0300

бизнес

германия

фридрих мерц

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Немецкий федеральный союз по грузовым автомобильным перевозкам, логистике и утилизации отходов (BGL) обратился в открытом письме к канцлеру Германии Фридриху Мерцу на фоне рекордных цен на дизельное топливо. В четверг агентство DPA со ссылкой на немецкий автоклуб ADAC, который отслеживает цены на АЗС, передавало, что дизельное топливо вслед за бензином обновило рекордную стоимость в Германии - среднесуточная цена за литр превысила 2,4 евро. "Остающиеся возможности для автотранспортных перевозок грузов значительно снижаются - в связи с последним ростом цен на дизельное топливо транспортные компании среднего бизнеса сталкиваются со значительной финансовой нагрузкой, которая несет угрожающие их существованию последствия... В открытом письме к федеральному канцлеру Фридриху Мерцу BGL предлагает конкретные решения", - говорится в открытом письме, опубликованном на сайте союза. Как следует из письма, в союзе предлагают снизить нагрузку на экономику, положить конец двойным сборам за выбросы углекислого газа и снизить налог на энергоносители. Во вторник Мерц констатировал, что цены на энергоносители и бензин на немецких заправках продолжают расти, из-за чего многие граждане, ежедневно использующие автомобиль, уже достигли, по его словам, предела своих финансовых возможностей. В этой связи он заверил, что правительство ФРГ находится в тесном контакте с региональными властями для выработки дальнейших шагов по стабилизации цен на горючее.

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бизнес, германия, фридрих мерц