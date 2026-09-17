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Глава МИД Словакии раскритиковал отказ ЕС от российских энергоресурсов
Глава МИД Словакии раскритиковал отказ ЕС от российских энергоресурсов - 17.09.2026, ПРАЙМ
Глава МИД Словакии раскритиковал отказ ЕС от российских энергоресурсов
Отказавшись от российских энергоресурсов, Евросоюз столкнется с еще большими рисками, считает глава МИД Словакии Юрай Бланар. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T15:31+0300
2026-09-17T15:31+0300
2026-09-17T15:31+0300
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БРАТИСЛАВА, 17 сен - ПРАЙМ. Отказавшись от российских энергоресурсов, Евросоюз столкнется с еще большими рисками, считает глава МИД Словакии Юрай Бланар.
"Бланар критически высказался по поводу отказа от российских энергоресурсов. По его словам, Брюссель подает это как победу в отказе от одной зависимости, которую, "как забывает добавить, вместо освобождения заменит другая зависимость, а вместе с этим и больший риск", - говорится в сообщении словацкого новостного издания TASR.
Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет на поставки российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Словакия в апреле подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов: он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
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Газ, СЛОВАКИЯ, Брюссель, ЗАПАД, ЕС, МИД
Глава МИД Словакии раскритиковал отказ ЕС от российских энергоресурсов
Глава МИД Словакии Бланар: отказ от российских энергоресурсов приведет к новым рискам
БРАТИСЛАВА, 17 сен - ПРАЙМ. Отказавшись от российских энергоресурсов, Евросоюз столкнется с еще большими рисками, считает глава МИД Словакии Юрай Бланар.
"Бланар критически высказался по поводу отказа от российских энергоресурсов. По его словам, Брюссель подает это как победу в отказе от одной зависимости, которую, "как забывает добавить, вместо освобождения заменит другая зависимость, а вместе с этим и больший риск", - говорится в сообщении словацкого новостного издания TASR.
Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет на поставки российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Словакия в апреле подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов: он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.