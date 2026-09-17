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СМИ: главы OpenAI и Nvidia планируют посетить ужин Трампа с Си Цзиньпином
СМИ: главы OpenAI и Nvidia планируют посетить ужин Трампа с Си Цзиньпином - 17.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: главы OpenAI и Nvidia планируют посетить ужин Трампа с Си Цзиньпином
Глава OpenAI Сэм Альтман и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг планируют посетить государственный ужин в Белом доме, который президент США Дональд Трамп... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T21:56+0300
2026-09-17T21:56+0300
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ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Глава OpenAI Сэм Альтман и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг планируют посетить государственный ужин в Белом доме, который президент США Дональд Трамп проведет на следующей неделе в честь председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Глава OpenAI Сэм Альтман и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг планируют посетить государственный ужин в Белом доме на следующей неделе в честь председателя КНР Си Цзиньпина", - говорится в сообщении. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники информировал, что руководители крупнейших американских технологических компаний, включая разработчиков ИИ, могут отправиться в Вашингтон во время визита туда лидера КНР Си Цзиньпина для обсуждений будущего индустрии искусственного интеллекта. Кроме того, по данным телеканала, некоторые представители администрации Трампа рассматривают возможность проведения встречи с руководителями технологических компаний на полях саммита. Си Цзиньпин прибудет в Вашингтон 24 сентября. До этого Трамп с делегацией из представителей американского бизнеса посетил Пекин в мае.
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общество , китай, кнр, вашингтон, си цзиньпин, дональд трамп, openai, nvidia, cnn
Общество , КИТАЙ, КНР, ВАШИНГТОН, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, OpenAI, Nvidia, CNN
СМИ: главы OpenAI и Nvidia планируют посетить ужин Трампа с Си Цзиньпином
ABC: главы OpenAI и Nvidia планируют посетить ужин Трампа с Си Цзиньпином в Белом доме
ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Глава OpenAI Сэм Альтман и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг планируют посетить государственный ужин в Белом доме, который президент США Дональд Трамп проведет на следующей неделе в честь председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Глава OpenAI Сэм Альтман и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг планируют посетить государственный ужин в Белом доме на следующей неделе в честь председателя КНР Си Цзиньпина", - говорится в сообщении.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники информировал, что руководители крупнейших американских технологических компаний, включая разработчиков ИИ, могут отправиться в Вашингтон во время визита туда лидера КНР Си Цзиньпина для обсуждений будущего индустрии искусственного интеллекта.
Кроме того, по данным телеканала, некоторые представители администрации Трампа рассматривают возможность проведения встречи с руководителями технологических компаний на полях саммита.
Си Цзиньпин прибудет в Вашингтон 24 сентября. До этого Трамп с делегацией из представителей американского бизнеса посетил Пекин в мае.