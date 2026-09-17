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Главы трех земель Германии призвали защитить европейский автопром от краха
Главы трех земель Германии призвали защитить европейский автопром от краха - 17.09.2026, ПРАЙМ
Главы трех земель Германии призвали защитить европейский автопром от краха
Главы трех крупнейших автомобильных регионов Германии призвали правительство ФРГ и Евросоюз принять срочные меры по поддержке автопрома, предупредив об угрозе... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T18:09+0300
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БЕРЛИН, 17 сен - ПРАЙМ. Главы трех крупнейших автомобильных регионов Германии призвали правительство ФРГ и Евросоюз принять срочные меры по поддержке автопрома, предупредив об угрозе "необратимого ущерба" для отрасли. "Речь идет о сохранении экономического мотора Германии и Европы. Если мы не примем меры сейчас, нашей ключевой индустрии грозит необратимый ущерб", - говорится в совместном заявлении премьер-министров Баварии, Баден-Вюртемберга и Нижней Саксонии, выдержки из которого приводит газета Frankfurtet Allgemeine Zeitung. Главы земель подчеркнули, что без эффективных защитных механизмов, реформ на внутреннем рынке и обеспечения справедливой международной конкуренции немецкая автомобильная промышленность столкнется с тяжелейшим кризисом. Они также сообщили, что только за 2025 год автомобильная отрасль лишилась порядка 52 тысяч рабочих мест. В качестве мер поддержки авторы письма предлагают, в частности, ввести субсидии на покупку подержанных электромобилей, а также ускорить антисубсидиарные расследования ЕС в отношении гибридных автомобилей из Китая, которые стремительно вытесняют европейских производителей. Агентство Блумберг передавало 14 сентября, что правительство ФРГ разрабатывает пакет мер по сокращению зависимости стратегических отраслей Германии от Китая, который впоследствии может послужить основой для введения ограничений на уровне всего Евросоюза. Федеральное статистическое управление ФРГ сообщило ранее, что немецкий экспорт в КНР рухнул по итогам 2025 года на 9,7% (до 81,3 миллиарда евро), в то время как импорт из Китая вырос на 8,8% (до 170,6 миллиарда евро).
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бизнес, мировая экономика, германия, китай, фрг, ес
Бизнес, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, КИТАЙ, ФРГ, ЕС
Главы трех земель Германии призвали защитить европейский автопром от краха
Главы трех крупнейших авторегионов Германии призвали принять меры по поддержке автопрома
БЕРЛИН, 17 сен - ПРАЙМ. Главы трех крупнейших автомобильных регионов Германии призвали правительство ФРГ и Евросоюз принять срочные меры по поддержке автопрома, предупредив об угрозе "необратимого ущерба" для отрасли.
"Речь идет о сохранении экономического мотора Германии и Европы. Если мы не примем меры сейчас, нашей ключевой индустрии грозит необратимый ущерб", - говорится в совместном заявлении премьер-министров Баварии, Баден-Вюртемберга и Нижней Саксонии, выдержки из которого приводит газета Frankfurtet Allgemeine Zeitung.
Главы земель подчеркнули, что без эффективных защитных механизмов, реформ на внутреннем рынке и обеспечения справедливой международной конкуренции немецкая автомобильная промышленность столкнется с тяжелейшим кризисом.
Они также сообщили, что только за 2025 год автомобильная отрасль лишилась порядка 52 тысяч рабочих мест.
В качестве мер поддержки авторы письма предлагают, в частности, ввести субсидии на покупку подержанных электромобилей, а также ускорить антисубсидиарные расследования ЕС в отношении гибридных автомобилей из Китая, которые стремительно вытесняют европейских производителей.
Агентство Блумберг передавало 14 сентября, что правительство ФРГ разрабатывает пакет мер по сокращению зависимости стратегических отраслей Германии от Китая, который впоследствии может послужить основой для введения ограничений на уровне всего Евросоюза.
Федеральное статистическое управление ФРГ сообщило ранее, что немецкий экспорт в КНР рухнул по итогам 2025 года на 9,7% (до 81,3 миллиарда евро), в то время как импорт из Китая вырос на 8,8% (до 170,6 миллиарда евро).