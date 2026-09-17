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Ловозерский ГОК получил несколько траншей бюджетных субсидий

Ловозерский ГОК получил несколько траншей бюджетных субсидий - 17.09.2026, ПРАЙМ

Ловозерский ГОК получил несколько траншей бюджетных субсидий

Ловозерский горно-обогатительный комбинат ("Ловозерский ГОК", предприятие горнорудного дивизиона госкорпорации "Росатом") в Мурманской области уже получил... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T17:17+0300

2026-09-17T17:17+0300

2026-09-17T17:17+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Ловозерский горно-обогатительный комбинат ("Ловозерский ГОК", предприятие горнорудного дивизиона госкорпорации "Росатом") в Мурманской области уже получил несколько траншей бюджетных субсидий в 2026 году на несколько сотен миллионов рублей, завил журналистам председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (Ассоциации РМ и РЗМ) Руслан Димухамедов. Весной текущего года Минпромторг РФ объявил конкурс на предоставление субсидии российским производителям для возмещения скидок, предоставленных покупателям при реализации продукции редких и редкоземельных металлов. Тогда уточнялось, что максимальный размер скидки составляет не более 30% от цены, утвержденной торгово-сбытовой политикой без учета НДС. "В этом году заработала одна важная новая мера - это предоставление бюджетной субсидии производителям редкоземельных металлов. И один из производителей, - Ловозерский ГОК - уже начал получать эту субсидию. Совокупный объем бюджетных субсидий в этом году уже составил несколько сотен миллионов рублей", - сказал он в кулуарах конференции ШОС по лучшим практикам недропользования, приуроченной к 25-летию организации. Глава ассоциации уточнил, что транши идут на покрытие компенсации между себестоимостью и ценой продажи редкоземельной продукции. Он отметил, что цель предоставления данной субсидии - помочь предприятиям на стадии становления и наращивания мощностей. "Наши отечественные редкоземельные металлы в силу того, что это запускающиеся продукты или продукты в сложных рудах и климатических условиях, могут на определенных стадиях развития проектов отставать по рентабельности от передовых мировых предприятий, пользующихся эффектом масштаба, либо уникальными геологическими или климатическими преимуществами, например, в Юго-Восточной Азии или Африке", - пояснил глава ассоциации. Димухамедов добавил, что задача государства - это минимизация убытков предприятий для поддержки проектов, речь не идет о том, чтобы предприятия получали чистую прибыль за счет бюджетных субсидий. По его словам, среди других механизмов регуляторной помощи - кластерная инвестиционная платформа (КИП), которая предоставляет льготное инвестиционное финансирование на создание проектов. Кроме того, Минпромторг активно продвигает расширение мер налоговой поддержки - это инструмент СПИК (специальные инвестиционные контракты), которые нацелены на предоставление налоговых льгот. "Государство, с одной стороны, обеспечивает инструменты развития: льготное финансирование, льготы по налогам и прямое бюджетное субсидирование производителей. А с другой стороны, берет этих производителей под более плотный контроль с целью достижения проектами целевых показателей KPI. То есть инструменты государственной поддержки - это привилегии, совмещенные с ответственностью со стороны самих компаний реализовывать проекты", - указал Димухамедов. Также он подчеркнул, что в сфере редкоземельных металлов необходимо точечно поддерживать отдельные переделы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, промышленность, минпромторг, росатом, шос