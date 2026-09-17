https://1prime.ru/20260917/gosduma-873402444.html

Аффинаж драгметаллов, полученных при геологоразведке, могут запретить

Аффинаж драгметаллов, полученных при геологоразведке, могут запретить - 17.09.2026, ПРАЙМ

Аффинаж драгметаллов, полученных при геологоразведке, могут запретить

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, запрещающий направлять на аффинаж драгоценные металлы, которые получены в результате геологического изучения | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T19:28+0300

2026-09-17T19:28+0300

2026-09-17T19:39+0300

россия

госдума

драгметаллы

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, запрещающий направлять на аффинаж драгоценные металлы, которые получены в результате геологического изучения недр, следует из ее базы данных. Документ направлен на совершенствование регулирования пользования участками недр, содержащими драгоценные металлы, а также порядка аффинажа (процесс очистки от примесей) драгоценных металлов в целях недопущения их незаконной добычи и оборота. Согласно пояснительной записке, в настоящее время в золотодобывающей отрасли формируется практика нелегальной бесконтрольной добычи золота. Скрытая выборочная добыча драгоценных металлов осуществляется по лицензиям на геологическое изучение. При этом право собственности на ресурсы недр, которые были получены при иных видах пользования недрами, кроме разведки и добычи полезных ископаемых, у пользователя недр не возникает, отмечают разработчики. В результате, недобросовестные недропользователи под видом геологоразведочных работ осуществляют выборочную отработку только богатых участков по бесплатно полученным лицензиям. "Данные лица получают сверхприбыли, уклоняясь от уплаты платежей в бюджет и нанося непоправимый вред месторождениям. Такая деятельность наносит государству существенный имущественный вред в виде порчи государственного имущества и недополученных доходов бюджета", - указывается в пояснительной записке. Законопроект запрещает направлять на аффинаж драгоценные металлы, полученные в результате геологического изучения недр по лицензии на пользование недрами для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых. А аффинаж драгоценных металлов, полученных в ходе геологического изучения недр по лицензии на пользование недрами для разведки и добычи полезных ископаемых или геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, не разрешается до постановки запасов драгметаллов на госбаланс запасов полезных ископаемых. Одновременно предлагается ограничивать осуществление права пользования участками недр в случае непредставления их пользователем информации в госинформсистему драгоценных металлов и камней (ГИИС ДМДК) в случаях, когда ее представление являлось обязательным. Кроме того, вводится обязанность пользователей недр обеспечивать сохранность драгоценных металлов и (или) полезных ископаемых, содержащих такие металлы, извлеченных из недр при осуществлении их геологического изучения до проведения госэкспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках и до утверждения согласованного технического проекта разработки месторождений. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, госдума, драгметаллы