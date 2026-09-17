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В кабмине обсудили господдержку предприятий, инвестирующих в защиту от БПЛА - 17.09.2026, ПРАЙМ
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В кабмине обсудили господдержку предприятий, инвестирующих в защиту от БПЛА
В кабмине обсудили господдержку предприятий, инвестирующих в защиту от БПЛА - 17.09.2026, ПРАЙМ
В кабмине обсудили господдержку предприятий, инвестирующих в защиту от БПЛА
Подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики обсудила вопросы господдержки российских предприятий, которые... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T16:10+0300
2026-09-17T16:10+0300
россия
денис мантуров
александр новак
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики обсудила вопросы господдержки российских предприятий, которые инвестируют в защиту от воздушных угроз или уже понесли ущерб от атак беспилотников, говорится в сообщении правительства России. "В Правительстве прошло заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики… На состоявшемся заседании участники обсудили вопросы государственной поддержки предприятий, которые ответственно инвестируют в защиту от воздушных угроз, либо уже понесли ущерб от атак беспилотников", - говорится в сообщении. Отмечается, что заседание подкомиссии провели первый вице-премьер России Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак и вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти.
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россия, денис мантуров, александр новак, дмитрий григоренко
РОССИЯ, Денис Мантуров, Александр Новак, Дмитрий Григоренко
16:10 17.09.2026
 
В кабмине обсудили господдержку предприятий, инвестирующих в защиту от БПЛА

Правительство обсудило господдержку предприятий, инвестирующих в защиту от угроз

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики обсудила вопросы господдержки российских предприятий, которые инвестируют в защиту от воздушных угроз или уже понесли ущерб от атак беспилотников, говорится в сообщении правительства России.
"В Правительстве прошло заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики… На состоявшемся заседании участники обсудили вопросы государственной поддержки предприятий, которые ответственно инвестируют в защиту от воздушных угроз, либо уже понесли ущерб от атак беспилотников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заседание подкомиссии провели первый вице-премьер России Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак и вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти.
 
РОССИЯДенис МантуровАлександр НовакДмитрий Григоренко
 
 
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