https://1prime.ru/20260917/gospodderzhka-873394393.html

В кабмине обсудили господдержку предприятий, инвестирующих в защиту от БПЛА

В кабмине обсудили господдержку предприятий, инвестирующих в защиту от БПЛА - 17.09.2026, ПРАЙМ

В кабмине обсудили господдержку предприятий, инвестирующих в защиту от БПЛА

Подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики обсудила вопросы господдержки российских предприятий, которые... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T16:10+0300

2026-09-17T16:10+0300

2026-09-17T16:10+0300

россия

денис мантуров

александр новак

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики обсудила вопросы господдержки российских предприятий, которые инвестируют в защиту от воздушных угроз или уже понесли ущерб от атак беспилотников, говорится в сообщении правительства России. "В Правительстве прошло заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики… На состоявшемся заседании участники обсудили вопросы государственной поддержки предприятий, которые ответственно инвестируют в защиту от воздушных угроз, либо уже понесли ущерб от атак беспилотников", - говорится в сообщении. Отмечается, что заседание подкомиссии провели первый вице-премьер России Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак и вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, денис мантуров, александр новак, дмитрий григоренко